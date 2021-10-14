https://tr.sputniknews.com/20211014/ekonomist-erbas-guven-unsurunun-olmamasi-turkiyeye-para-girisinin-sinirli-kalmasina-neden-olabilir-1049819105.html

Ekonomist Erbaş: Güven unsurunun olmaması Türkiye’ye para girişinin sınırlı kalmasına neden olabilir

Ekonomist Erbaş: Güven unsurunun olmaması Türkiye’ye para girişinin sınırlı kalmasına neden olabilir

Ekonomist Yücel Tonguç Erbaş “Siz ülke olarak kendinizi ön plana çıkarabilecek bir adım, beklenti, oluşturabilirseniz kendinizi ayrıştırabilirsiniz. Aksi... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T14:28+0300

2021-10-14T14:28+0300

2021-10-14T14:28+0300

seyir hali

abd merkez bankası (fed)

enflasyon

faiz indirimi

merkez bankası

faiz

şahap kavcıoğlu

yücel tonguç erbaş

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Ekonomist Erbaş: Güven unsurunun olmaması Türkiye’ye para girişinin sınırlı kalmasına neden olabilir 14.10.2021 SEYİR HALİ

Radyo Sputnik’te konuşan Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, Türk Lirası’nın kur karşısındaki davranışlarını ve ardında yatan sebepleri Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Türkiye’de döviz konusunda bir sıkıntı olmadığını vurgulayan Erbaş, kurun artışının asıl sebebini anlattı:“Türkiye’de döviz sıkıntısı yoktur bence. Bir yerden döviz almak istediğinizde ‘bende döviz yok’ diyen bir banka veya döviz bürosu göremezsiniz. Demek ki niye? Bir algı, güven, spekülatif pozisyonlanma üzerinden bu fiyatlamanın gerçekleştiğini düşünüyorum. Daha önce 8.80, daha sonra 8.95, şimdi de bence 9 seviyesinin altına gelmediğimiz sürece önce bir 9.20 hareketi daha sonra benzer bir duruş söz konusu olursa el verdiğince kurun yukarı doğru tepki veya geçiş hareketleri yapmaya devam edeceğini düşünüyorum. 9.08 benim aklımdaki en iyi senaryoda bugün görebileceği yerler ama o da gerçekleşmezse 9.10-9.20 arası bir kur beklentisiyle devam edebiliriz diye düşünüyorum”‘Şartlar tam olarak gerçekleşmeden bir faiz indirimi politikası uyguluyoruz’Erbaş, Merkez Bankası’nın para politikası hakkında “Şartlar tam olarak gerçekleşmeden benim kanaatime göre bir faiz indirimi politikası uyguluyoruz ama aynı zamanda dövizi de belli bir seviyede tutabileceğimiz bir altyapı diyebilirsiniz. Bakın geçen gün FED tutanaklarını gördük. Orada piyasa ne olacağını aşağı yukarı önümüzdeki sekiz ay tahmin edebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın nasıl bir politikası olacağını sorarsanız haftaya Perşembe’ye bilmiyorum. Ankete bir görüş beyan ettim. Olup olmayacağı konusunda da bana sorarsanız yüzde 10 bir beklentim var. Doğal olarak kurda o üstü açık olan bölgenin kullanılmasına neden oluyor” dedi.‘Gelişmekte olan ülkeler gelişme faizi yükseliyorsa o tarafa kaymak isteyecektir’Erbaş, öngörülebilirliğin önemi konusunda “Sözlü yönlendirme dediğimiz öngörülebilirlik merkez bankası politikalarında son dönemde bence para politikalarının da önüne geçmiş durumda. Bizim açımızdan da bir gösterge olsun. Biz nasıl etkileniriz? Doğal olarak süreç devam etmeyecek. Faizler yukarı gidecek. Enflasyonla birlikte dolar işler Amerika’da planlandığı gibi gidiyorsa güçlenmeye devam edecektir. Gelişmekte olan ülkeler gelişme faizi yükseliyorsa o tarafa kaymak isteyecektir ama siz ülke olarak kendinizi o kompozisyonda ön plana çıkarabilecek bir adım, beklenti, oluşturabilirseniz kendinizi ayrıştırabilirsiniz. Aksi takdirde bugün konuştuğumuz uygulamalarla ‘yapabilir miyiz’ gibi sorular olur. Cari açığımızın düşmesine, büyümenin yüzde onlara varmasına, ihracatın 200 milyarı geçmesine rağmen güven unsurunun olmaması Türkiye’ye para girişinin sınırlı kalmasına neden olabilir. Bu da bizi kırılgan bir hale getirebilir” ifadelerini kullandı.

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2021

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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