Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211014/elektrik-teline-asili-kalan-guvercin-bicak-baglanan-drone-ile-kurtarildi-1049811558.html
Elektrik teline asılı kalan güvercin, bıçak bağlanan drone ile kurtarıldı
Elektrik teline asılı kalan güvercin, bıçak bağlanan drone ile kurtarıldı
Peru'nun başkenti Lima'da bacağındaki ip nedeniyle elektrik teline asılı kalan güvercin, polis tarafından drone kullanılarak kurtarıldı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T11:28+0300
2021-10-14T11:28+0300
2021-10-14T11:27+0300
dünya
peru
drone
elektrik direği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049811416_0:22:702:417_1920x0_80_0_0_681922d54a4b6f03d30ce9613fd1df72.png
Peru'nun başkenti Lima'da bacağındaki ip yüzünden elektrik teline asılı kalan güvercinin yardımına polis yetişti. Polisler küçük bir bıçağı drone'a bantladı ve güvercine doğru uçurdu. İpi bıçakla kesen polisler, güvercini özgürlüğüne kavuşturdu. Güvercin asılı kaldığı yerden yara almadan kurtulurken, bacağındaki ip yüzünden yere indi. Polisler, güvercini bacağındaki ipten de kurtararak veterinere götürdü.
peru
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049811416_0:0:702:527_1920x0_80_0_0_64268721ea1e21bd00e84cbc74d4cf02.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
peru, drone, elektrik direği
Elektrik teline asılı kalan güvercin, bıçak bağlanan drone ile kurtarıldı
Peru'nun başkenti Lima'da bacağındaki ip nedeniyle elektrik teline asılı kalan güvercin, polis tarafından drone kullanılarak kurtarıldı.
Peru'nun başkenti Lima'da
bacağındaki ip yüzünden elektrik teline asılı kalan güvercinin yardımına polis yetişti. Polisler küçük bir bıçağı drone'a bantladı ve güvercine doğru uçurdu.
İpi bıçakla kesen polisler, güvercini
özgürlüğüne kavuşturdu. Güvercin asılı kaldığı yerden yara almadan kurtulurken, bacağındaki ip yüzünden yere indi.
Polisler, güvercini bacağındaki ipten de kurtararak
veterinere götürdü.