https://tr.sputniknews.com/20211014/erkek-arkadasini-kazara-ezdigini-soylemisti-birkac-metre-surukleyip-uzerinden-gectigi-ortaya-cikti-1049808145.html

Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylemişti: Birkaç metre sürükleyip üzerinden geçtiği ortaya çıktı

Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylemişti: Birkaç metre sürükleyip üzerinden geçtiği ortaya çıktı

Denizli’de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını yanlışlıkla ezdiğini belirten kadının, erkek arkadaşını birkaç metre sürükledikten sonra dönüş yaparak tekrar... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T09:14+0300

2021-10-14T09:14+0300

2021-10-14T09:13+0300

türkiye

ölüm

kaza

cinayet

soruşturma

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan olayda Dilek D., aracıyla 4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı ile gece saatlerinde kaldıkları apart dairesine geldi. Daha sonra Dilek D.’nin çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Avcı’nın aracın altında kaldığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Avcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.Kadının ifadesi, güvenlik kameraları ile çeliştiBölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro dedektifleri Dilek D’nin ilk ifadesini ile çevreden topladığı güvenlik kameralarının örtüşmediğini tespit etti. Alkolün etkisindeki Dilek D’nin ifadesine göre çiftin kavga ettiği olay anında Avcı’yı fark etmediğini söylediği öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarında ise Dilek D’nin araca tutunan Avcı’yı birkaç metre sürüklediği ardından dönüş yaparak üzerinden geçtiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Dilek D., gözaltına alındı.Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından Avcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ölüm, kaza, cinayet, soruşturma