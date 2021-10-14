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Eşi ve yavruları ölen kuğu güneye uçmayı reddediyor
Eşi ve yavruları ölen kuğu güneye uçmayı reddediyor
Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde tüm ailesini kaybeden bir kuğu güneye uçmayı reddediyor. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T11:50+0300
2021-10-14T11:50+0300
2021-10-14T11:50+0300
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Goşa ve Glaşa isimli iki kuğu, her yıl göle geliyor, yavrularını burada büyütüyordu. Ancak bu yıl durum farklı oldu. Anne kuğu Glaşa ve yavrular öldü, Goşa tek başına kaldı.Goşa şimdilerde ailesinin nereye kaybolduğunu anlayamıyor, gölde bir başına yüzüyor, kış için güneye uçmak istemiyor. Kuğu daha sıcak bölgelere uçmazsa, kış için bir barınağa yerleştirilecek.Uzmanlara göre Goşa’nın ailesinin ölüm nedeni ince bağırsak iltihabı. Bu durum karbonhidratlı yiyecekleri fazla yediklerinde gerçekleşiyor.
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video, çevre, rusya, kuğu, vahşi yaşam, kuş
Eşi ve yavruları ölen kuğu güneye uçmayı reddediyor
Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde tüm ailesini kaybeden bir kuğu güneye uçmayı reddediyor.
Goşa ve Glaşa isimli iki kuğu, her yıl göle geliyor, yavrularını burada büyütüyordu. Ancak bu yıl durum farklı oldu. Anne kuğu Glaşa ve yavrular öldü, Goşa tek başına kaldı.
Goşa şimdilerde ailesinin nereye kaybolduğunu anlayamıyor, gölde bir başına yüzüyor, kış için güneye uçmak istemiyor. Kuğu daha sıcak bölgelere uçmazsa, kış için bir barınağa yerleştirilecek.
Uzmanlara göre Goşa’nın ailesinin ölüm nedeni ince bağırsak iltihabı. Bu durum karbonhidratlı yiyecekleri fazla yediklerinde gerçekleşiyor.