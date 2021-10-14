https://tr.sputniknews.com/20211014/esi-ve-yavrulari-olen-kugu-guneye-ucmayi-reddediyor-1049795143.html

Eşi ve yavruları ölen kuğu güneye uçmayı reddediyor

Eşi ve yavruları ölen kuğu güneye uçmayı reddediyor

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde tüm ailesini kaybeden bir kuğu güneye uçmayı reddediyor. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

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Goşa ve Glaşa isimli iki kuğu, her yıl göle geliyor, yavrularını burada büyütüyordu. Ancak bu yıl durum farklı oldu. Anne kuğu Glaşa ve yavrular öldü, Goşa tek başına kaldı.Goşa şimdilerde ailesinin nereye kaybolduğunu anlayamıyor, gölde bir başına yüzüyor, kış için güneye uçmak istemiyor. Kuğu daha sıcak bölgelere uçmazsa, kış için bir barınağa yerleştirilecek.Uzmanlara göre Goşa’nın ailesinin ölüm nedeni ince bağırsak iltihabı. Bu durum karbonhidratlı yiyecekleri fazla yediklerinde gerçekleşiyor.

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video, çevre, rusya, kuğu, vahşi yaşam, kuş