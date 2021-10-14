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Eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp 450 metre sürükledi
Eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp 450 metre sürükledi
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp yaklaşık 450 metre sürükleyerek ağır yaraladı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T00:42+0300
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türkiye
otomobil
kaza
sürüklemek
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İstiklal Mahallesi Batı Çevre Bulvarı üzerinde E.A., eski eşinin kocası Ş.Y.'ye henüz bilinmeyen bir nedenle Şehit Rüştü Yetkin Polis Merkezi yakınlarında otomobil ile çarptı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre otomobil altında kalan Ş.Y. bulvar üzerinde yaklaşık 450 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından otomobil ile bölgeden kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
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otomobil, kaza, sürüklemek

Eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp 450 metre sürükledi

00:42 14.10.2021 (güncellendi: 00:50 14.10.2021)
© İHAEski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp 450 metre sürükledi
Eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp 450 metre sürükledi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© İHA
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp yaklaşık 450 metre sürükleyerek ağır yaraladı.
İstiklal Mahallesi Batı Çevre Bulvarı üzerinde E.A., eski eşinin kocası Ş.Y.'ye henüz bilinmeyen bir nedenle Şehit Rüştü Yetkin Polis Merkezi yakınlarında otomobil ile çarptı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre otomobil altında kalan Ş.Y. bulvar üzerinde yaklaşık 450 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından otomobil ile bölgeden kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
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