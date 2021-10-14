https://tr.sputniknews.com/20211014/eski-esinin-kocasina-otomobil-ile-carpip-450-metre-surukledi--1049803005.html

Eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp 450 metre sürükledi

Eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp 450 metre sürükledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp yaklaşık 450 metre sürükleyerek ağır yaraladı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

otomobil

kaza

sürüklemek

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İstiklal Mahallesi Batı Çevre Bulvarı üzerinde E.A., eski eşinin kocası Ş.Y.'ye henüz bilinmeyen bir nedenle Şehit Rüştü Yetkin Polis Merkezi yakınlarında otomobil ile çarptı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre otomobil altında kalan Ş.Y. bulvar üzerinde yaklaşık 450 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından otomobil ile bölgeden kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

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otomobil, kaza, sürüklemek