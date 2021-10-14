https://tr.sputniknews.com/20211014/fatih-altayli-sonunda-doviz-bulundurmanin-suc-oldugu-gunlere-geri-donersek-hic-sasirmam-1049812747.html

Fatih Altaylı: Sonunda döviz bulundurmanın suç olduğu günlere geri dönersek hiç şaşırmam

Fatih Altaylı: Sonunda döviz bulundurmanın suç olduğu günlere geri dönersek hiç şaşırmam

Döviz alım satımlarında kimlik tespitinin zorunlu hale getirilmesini değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Aylardır söylediğim gibi yavaş yavaş geriye... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T12:00+0300

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ekonomi

dolar

döviz

ekonomi

fatih altaylı

habertürk gazetesi

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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Sevsinler inananı' başlıklı yazısında döviz alım satımlarında kimlik kaydı zorunluluğu uygulamasını değerlendirdi. Bunun 'beklenmeyen bir adım' olmadığını söyleyen Altaylı, "Aylardır söylediğim gibi yavaş yavaş geriye doğru gidiyoruz. Sonunda döviz bulundurmanın suç olduğu günlere geri dönersek hiç şaşırmam" dedi. Altaylı, "Buna şaşırmadım ama bununla ilgili yapılan açıklamanın bizi 'ahmak' yerine koyması ağırıma gitti" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:"Bu kararı alanların bahanesi şu: 'Döviz bürolarının kurumsallaşmasını sağlamak.' Döviz büroları bu haliyle 1997 yılından beri faaliyette. Hemen hemen 24 yıldır. Bu 24 yılın hemen hemen 20’si AK Parti döneminde geçmiş. Ve AK Parti bu 20 yılın sonunda döviz büfelerini kurumsallaştırmaya karar vermiş. Biz de buna inanmışız."

https://tr.sputniknews.com/20211013/doviz-alim-satimlarinda-kimlik-tespiti-zorunlu-hale-getirildi-1049771095.html

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dolar, döviz, ekonomi, fatih altaylı, habertürk gazetesi