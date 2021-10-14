Fatih Altaylı: Sonunda döviz bulundurmanın suç olduğu günlere geri dönersek hiç şaşırmam

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Sevsinler inananı' başlıklı yazısında döviz alım satımlarında kimlik kaydı zorunluluğu uygulamasını değerlendirdi. Bunun 'beklenmeyen bir adım' olmadığını söyleyen Altaylı, "Aylardır söylediğim gibi yavaş yavaş geriye doğru gidiyoruz. Sonunda döviz bulundurmanın suç olduğu günlere geri dönersek hiç şaşırmam" dedi. Altaylı, "Buna şaşırmadım ama bununla ilgili yapılan açıklamanın bizi 'ahmak' yerine koyması ağırıma gitti" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:"Bu kararı alanların bahanesi şu: 'Döviz bürolarının kurumsallaşmasını sağlamak.' Döviz büroları bu haliyle 1997 yılından beri faaliyette. Hemen hemen 24 yıldır. Bu 24 yılın hemen hemen 20’si AK Parti döneminde geçmiş. Ve AK Parti bu 20 yılın sonunda döviz büfelerini kurumsallaştırmaya karar vermiş. Biz de buna inanmışız."
Döviz alım satımlarında kimlik tespitinin zorunlu hale getirilmesini değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Aylardır söylediğim gibi yavaş yavaş geriye doğru gidiyoruz. Sonunda döviz bulundurmanın suç olduğu günlere geri dönersek hiç şaşırmam" dedi.
Bunun 'beklenmeyen bir adım' olmadığını söyleyen Altaylı, "Aylardır söylediğim gibi yavaş yavaş geriye doğru gidiyoruz. Sonunda döviz bulundurmanın suç olduğu günlere geri dönersek hiç şaşırmam" dedi.
Altaylı, "Buna şaşırmadım ama bununla ilgili yapılan açıklamanın bizi 'ahmak' yerine koyması ağırıma gitti" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:
"Bu kararı alanların bahanesi şu: 'Döviz bürolarının kurumsallaşmasını sağlamak.' Döviz büroları bu haliyle 1997 yılından beri faaliyette. Hemen hemen 24 yıldır. Bu 24 yılın hemen hemen 20’si AK Parti döneminde geçmiş. Ve AK Parti bu 20 yılın sonunda döviz büfelerini kurumsallaştırmaya karar vermiş. Biz de buna inanmışız."