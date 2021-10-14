https://tr.sputniknews.com/20211014/fifa-yeni-ofsayt-sistemini-2022-dunya-kupasinda-uygulamaya-hazirlaniyor-1049805338.html

FIFA yeni ofsayt sistemini, 2022 Dünya Kupası'nda uygulamaya hazırlanıyor

FIFA yeni ofsayt sistemini, 2022 Dünya Kupası'nda uygulamaya hazırlanıyor

FIFA'nın küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin, 2022 FIFA Dünya... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T02:53+0300

2021-10-14T02:53+0300

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spor

fifa

arsene wenger

ofsayt

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FIFA'nın küresel futbol gelişim direktörü Wenger, Fransa'nın başkenti Paris'te basına yaptığı açıklamada, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin büyük olasılıkla uygulanacağını söyledi.Bir futbolcunun ofsaytta olduğu anda kararın yardımcı hakeme bildirileceğini ifade eden Wenger, bazı şeyleri gizli tutması gerektiğini ancak bunun tahkimde büyük değişime neden olacağını kaydetti.

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fifa, arsene wenger, ofsayt