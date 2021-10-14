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FIFA yeni ofsayt sistemini, 2022 Dünya Kupası'nda uygulamaya hazırlanıyor
FIFA yeni ofsayt sistemini, 2022 Dünya Kupası'nda uygulamaya hazırlanıyor
FIFA'nın küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin, 2022 FIFA Dünya... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T02:53+0300
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spor
fifa
arsene wenger
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FIFA'nın küresel futbol gelişim direktörü Wenger, Fransa'nın başkenti Paris'te basına yaptığı açıklamada, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin büyük olasılıkla uygulanacağını söyledi.Bir futbolcunun ofsaytta olduğu anda kararın yardımcı hakeme bildirileceğini ifade eden Wenger, bazı şeyleri gizli tutması gerektiğini ancak bunun tahkimde büyük değişime neden olacağını kaydetti.
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fifa, arsene wenger, ofsayt

FIFA yeni ofsayt sistemini, 2022 Dünya Kupası'nda uygulamaya hazırlanıyor

02:53 14.10.2021
Futbol, spor, karşılaşma, maç
Futbol, spor, karşılaşma, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
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FIFA'nın küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda büyük olasılıkla uygulanacağını belirtti.
FIFA'nın küresel futbol gelişim direktörü Wenger, Fransa'nın başkenti Paris'te basına yaptığı açıklamada, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin büyük olasılıkla uygulanacağını söyledi.
Bir futbolcunun ofsaytta olduğu anda kararın yardımcı hakeme bildirileceğini ifade eden Wenger, bazı şeyleri gizli tutması gerektiğini ancak bunun tahkimde büyük değişime neden olacağını kaydetti.
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