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https://tr.sputniknews.com/20211014/fulya-ile-umudun-olsunda-katilan-kisi-karim-kardesim-diye-tanistirdigi-adamla-yatti-1049831109.html
Fulya İle Umudun Olsun'a katılan kişi: Karım 'kardeşim, yeğenim, amcam' dediği adamlarla yattı
Fulya İle Umudun Olsun'a katılan kişi: Karım 'kardeşim, yeğenim, amcam' dediği adamlarla yattı
FOX TV'deki Fulya ile Umudun Olsun programına çıkan Mustafa Önal, eşinin kendisini "yeğenim, amcam ve kardeşim" diye eve aldığı 3 adamla aldattığını iddia... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T20:11+0300
2021-10-14T21:08+0300
türkiye
fox tv
fulya öztürk
fulya ile umudun olsun
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FOX TV'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının dün yayınlanan bölümüne Mustafa Önal adlı bir kişi katıldı.18 Haziran 2020'de evi terk eden eşi Yasemin Hanım'a seslenen Mustafa Önal, 1.5 yıldır haber alamadığı eşini bulmak için yayına çıktığını belirtti.Eşinin tam 3.5 ay boyunca "Üvey kardeşim ve amcam" dediği kişileri eve aldığını anlatan Önal, şunları söyledi.Yasemin Hanım'ın fotoğrafını daha önce de ekrana verdiklerini ancak herhangi bir ihbar gelmediğini söyleyen Fulya Öztürk, "Başına bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.
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fox tv, fulya öztürk, fulya ile umudun olsun

Fulya İle Umudun Olsun'a katılan kişi: Karım 'kardeşim, yeğenim, amcam' dediği adamlarla yattı

20:11 14.10.2021 (güncellendi: 21:08 14.10.2021)
© TwitterFOX TV'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programına çıkan Mustafa Önal
FOX TV'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programına çıkan Mustafa Önal - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© Twitter
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FOX TV'deki Fulya ile Umudun Olsun programına çıkan Mustafa Önal, eşinin kendisini "yeğenim, amcam ve kardeşim" diye eve aldığı 3 adamla aldattığını iddia etti.
FOX TV'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının dün yayınlanan bölümüne Mustafa Önal adlı bir kişi katıldı.
18 Haziran 2020'de evi terk eden eşi Yasemin Hanım'a seslenen Mustafa Önal, 1.5 yıldır haber alamadığı eşini bulmak için yayına çıktığını belirtti.
Eşinin tam 3.5 ay boyunca "Üvey kardeşim ve amcam" dediği kişileri eve aldığını anlatan Önal, şunları söyledi.
"'Kardeşimi çok özledim onunla yatmak istiyorum' deyip onun yanında yattı. Kardeşi, polis verdiği ifadesinde Yasemin'in Trabzon'da imam nikahlı olarak biriyle yaşadığını söylemiş. 7 sene ekmeğimi yedi, ona da ihanet etti. Bir an evvel yüzleşmek ve temize çıkmayı istiyorum."
Yasemin Hanım'ın fotoğrafını daha önce de ekrana verdiklerini ancak herhangi bir ihbar gelmediğini söyleyen Fulya Öztürk, "Başına bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.
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