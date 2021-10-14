https://tr.sputniknews.com/20211014/fulya-ile-umudun-olsunda-katilan-kisi-karim-kardesim-diye-tanistirdigi-adamla-yatti-1049831109.html

Fulya İle Umudun Olsun'a katılan kişi: Karım 'kardeşim, yeğenim, amcam' dediği adamlarla yattı

Fulya İle Umudun Olsun'a katılan kişi: Karım 'kardeşim, yeğenim, amcam' dediği adamlarla yattı

FOX TV'deki Fulya ile Umudun Olsun programına çıkan Mustafa Önal, eşinin kendisini "yeğenim, amcam ve kardeşim" diye eve aldığı 3 adamla aldattığını iddia... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T20:11+0300

2021-10-14T20:11+0300

2021-10-14T21:08+0300

türkiye

fox tv

fulya öztürk

fulya ile umudun olsun

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FOX TV'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının dün yayınlanan bölümüne Mustafa Önal adlı bir kişi katıldı.18 Haziran 2020'de evi terk eden eşi Yasemin Hanım'a seslenen Mustafa Önal, 1.5 yıldır haber alamadığı eşini bulmak için yayına çıktığını belirtti.Eşinin tam 3.5 ay boyunca "Üvey kardeşim ve amcam" dediği kişileri eve aldığını anlatan Önal, şunları söyledi.Yasemin Hanım'ın fotoğrafını daha önce de ekrana verdiklerini ancak herhangi bir ihbar gelmediğini söyleyen Fulya Öztürk, "Başına bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.

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fox tv, fulya öztürk, fulya ile umudun olsun