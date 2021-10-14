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Gazete Duvar'dan açıklama
Gazete Duvar'dan açıklama
Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz başta olmak üzere çok sayıda ismin ayrıldığı Gazete Duvar'dan açıklama geldi. And Yayıncılık adına Vedat Zencir imzasıyla... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T13:08+0300
2021-10-14T13:08+0300
yaşam
türkiye
cansu çamlıbel
gazetecilik
gazete duvar
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Ali Duran Topuz'un, Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptığı Gazete Duvar ile yollarını ayırdığını duyurmasının ardından, Cansu Çamlıbel, Bahadır Özgür, Şenay Aydemir, İrfan Aktan ve Hakkı Özdal da kurumdan ayrıldı.Topuz, veda mesajında "Her şeyin bir başı vardır bir de sonu. Gazete Duvar ile bir bağım kalmamıştır. Mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara binlerce teşekkürler. Eleştiren, kızan, öven herkese de şükran. Hakkınızı helal edin. Bir kişiye hakkım helal değil. O kendisini gösterecek zaten" ifadelerini kullandı.'Duvar kapanacak mı?'Gelişme üzerine Gazete Duvar'dan açıklama geldi.And Yayıncılık adına Vedat Zencir imzasıyla yapılan açıklama "Ne oluyor? Duvar kapanacak mı? Satılacak mı? Genel Yayın Yönetmeni neden görevden ayrıldı? Bundan sonra ne olacak? Duvar okurları ve çalışanlarından dün akşamdan bu yana böyle birçok soru geliyor" ifadeleriyle başladı."Gazete Duvar beş yıl önce yayın hayatına başladığında, bugün geldiğimiz noktaya gelebileceğimize bizden başka kimse inanmıyordu" denilen açıklama şöyle devam etti:
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türkiye, cansu çamlıbel, gazetecilik, gazete duvar, istifa

Gazete Duvar'dan açıklama

13:08 14.10.2021
© Fotoğraf : Twitter Gazete Duvar
Gazete Duvar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz başta olmak üzere çok sayıda ismin ayrıldığı Gazete Duvar'dan açıklama geldi. And Yayıncılık adına Vedat Zencir imzasıyla yapılan açıklamada "Kısa süre içinde Duvar kendisini yeni atılımlara hazırlayacak" denildi.
Ali Duran Topuz'un, Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptığı Gazete Duvar ile yollarını ayırdığını duyurmasının ardından, Cansu Çamlıbel, Bahadır Özgür, Şenay Aydemir, İrfan Aktan ve Hakkı Özdal da kurumdan ayrıldı.
Topuz, veda mesajında "Her şeyin bir başı vardır bir de sonu. Gazete Duvar ile bir bağım kalmamıştır. Mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara binlerce teşekkürler. Eleştiren, kızan, öven herkese de şükran. Hakkınızı helal edin. Bir kişiye hakkım helal değil. O kendisini gösterecek zaten" ifadelerini kullandı.

'Duvar kapanacak mı?'

Gelişme üzerine Gazete Duvar'dan açıklama geldi.
And Yayıncılık adına Vedat Zencir imzasıyla yapılan açıklama "Ne oluyor? Duvar kapanacak mı? Satılacak mı? Genel Yayın Yönetmeni neden görevden ayrıldı? Bundan sonra ne olacak? Duvar okurları ve çalışanlarından dün akşamdan bu yana böyle birçok soru geliyor" ifadeleriyle başladı.
"Gazete Duvar beş yıl önce yayın hayatına başladığında, bugün geldiğimiz noktaya gelebileceğimize bizden başka kimse inanmıyordu" denilen açıklama şöyle devam etti:
"Gazete Duvar’ın bugünkü başarısı iyi gazeteciliğe duyulan inancın ve muazzam bir kolektif emeğin ürünü. Geride bıraktığımız son derece verimli beş yıl için başta Ali Topuz olmak üzere gazetenin tüm yazar ve çalışanlarının büyük rolü ve katkısı vardır. Kurumlar zaman zaman değişim geçirerek yeni adımlar atmalıdır. Bu, geçmişi reddetmeyi değil, tersine, onu daha da ileri taşımayı amaçlamalıdır. Bu çaba, bazen yönetim ve organizasyon bakımından yeni kararlar alınmasını gerekli kılar. Duvar’ın gerçekleri başarıyla ortaya koyan, bu nedenle de ona ciddi bir imaj ve değer kazandıran gazetecilik anlayışından taviz verilmesi, editoryal bağımsızlıktan vazgeçilmesi asla söz konusu değildir. Duvar tüm çalışanlarının ve okurlarının ümidi ve geleceğidir. Hepsinin emeğiyle ve özverisiyle bu günlere gelmiştir. Onun için de herkesin özenle koruması gereken bir kurumdur. En baştan itibaren iyi gazeteciliğin kişilere değil ilkelere bağlılık temelinde mümkün olduğunu ve iyi gazetecilik ilkelerinin kurumsallaşması gerektiğini ısrarla savunduk. Gazete Duvar aynı iddiayı bugün de sürdürüyor. Okurlarımızın şimdiye kadar gösterdikleri ilgiye minnettarız ve gazetecilik adına daha iyisini yapma azmi içindeyiz. Kısa süre içinde Duvar kendisini yeni atılımlara hazırlayacak, ülkemizin ağır koşulları altında boğulmaya çalışılan gazetecilik mesleğinin güvenilir kalesi olmaya devam edecektir."
041000
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