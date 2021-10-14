https://tr.sputniknews.com/20211014/gaziantepte-ogretmenden-ogrenciye-gurultu-dayagi-1049829875.html

Gaziantep'te öğretmenden öğrenciye 'gürültü' dayağı

Gaziantep'te öğretmenden öğrenciye 'gürültü' dayağı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders sırasında felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle darp edildi. Görüntülerin yansıması... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T19:32+0300

2021-10-14T19:32+0300

2021-10-14T19:37+0300

türkiye

gaziantep

öğretmen

dayak

öğrenci

islahiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049829829_0:1350:2000:2475_1920x0_80_0_0_b3151d551a33a4e9811db49bf4be0842.jpg

İHA'nı haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi'nde 15 yaşındaki lise öğrencisi M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darp edildi.O anlar ise bir cep telefonu ile kaydedildi.Görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Gaziantep Valiliği öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alındığını duyurdu. Öğrenci ile ailesinin ise bugün İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunarak öğretmen ve görüntüleri çekenler hakkında şikâyetçi olduğu belirtildi.Öte yandan, görüntüleri çeken kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kovuşturma başlatıldığı ifade edildi.

türkiye

gaziantep

islahiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gaziantep, öğretmen, dayak, öğrenci, islahiye