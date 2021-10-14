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Gaziantep'te öğretmenden öğrenciye 'gürültü' dayağı
19:32 14.10.2021 (güncellendi: 19:37 14.10.2021)
© İHAGaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders sırasında felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle darp edildi. Görüntülerin yansıması üzerine ise hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alınırken cep telefonu ile olayı kaydeden kişinin de belirlenmesi için kovuşturma başlatıldı.
© İHA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders sırasında felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle darp edildi. Görüntülerin yansıması üzerine ise hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alınırken cep telefonu ile olayı kaydeden kişinin de belirlenmesi için kovuşturma başlatıldı.
İHA'nı haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi'nde 15 yaşındaki lise öğrencisi M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darp edildi.
O anlar ise bir cep telefonu ile kaydedildi.
Gaziantep'te öğretmenden öğrenciye 'gürültü' dayağı https://t.co/da10cR160S pic.twitter.com/WebmOaY80e— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 14, 2021
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Gaziantep Valiliği öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alındığını duyurdu. Öğrenci ile ailesinin ise bugün İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunarak öğretmen ve görüntüleri çekenler hakkında şikâyetçi olduğu belirtildi.
Öte yandan, görüntüleri çeken kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kovuşturma başlatıldığı ifade edildi.