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https://tr.sputniknews.com/20211014/getir-kadikoyde-heykele-ek-yapti-belediye-haber-vermediler-dedi-1049825492.html
Getir, Kadıköy’de heykele ‘ek’ yaptı, belediye 'Haber vermediler' dedi
Getir, Kadıköy’de heykele ‘ek’ yaptı, belediye 'Haber vermediler' dedi
Sokak hayvanları için 1 milyon kap mama toplama kampanyası yapan Getir, hedefine ulaşınca Moda'daki Tarçın heykelinin önüne üzerinde Getir yazan mama kasesi... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T17:11+0300
2021-10-14T17:11+0300
yaşam
istanbul
kedi
köpek
kadıköy belediyesi
hayvan hakları
getir
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Getir, sokak ve barınak hayvanları için 1 milyon kap mama topladı.Getir'in, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında HAYTAP işbirliği ile 6 senedir geleneksel hale getirdiği sokak ve barınak hayvanları için mama toplama kampanyası bu yıl hedeflediği rakama ulaştı. Getir, kampanyanın başarıya ulaşmasını ölümsüzleştirmek için İstanbul Moda'daki Tarçın heykelinin önüne, mama kabı heykelini yerleştirdi.Twitter üzerinden heykelin fotoğrafını paylaşan Getir, "Desteğinizle '1 milyon kap mama'ya ulaştık! Bağış kampanyası kapsamında İskender Giray’ın hayvan haklarına dikkat çekmek için ölümsüzleştirdiği Moda'daki Tarçın’ı da unutmadık ve bağış kampanyamızın bir sembolü olarak onun da önüne mama kabı heykelimizi yerleştirdik" ifadelerini kullandı.'Ek' yapılan heykelden haberi olmadığını belirten Kadıköy Belediyesi ise, sosyal medya hesabından "Bilgimiz dışında yapılan bu tasarıma dair ilgili firmayla görüşülmüştür. Sanatçısının yapacağı düzenleme sonrası tekrar montajı yapılacak, bilginize" ifadesi ile bir açıklama yaptı.
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istanbul, kedi, köpek, kadıköy belediyesi, hayvan hakları, getir

Getir, Kadıköy’de heykele ‘ek’ yaptı, belediye 'Haber vermediler' dedi

17:11 14.10.2021
© Fotoğraf : TwitterGetir uygulaması heykel yaptırdı
Getir uygulaması heykel yaptırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Sokak hayvanları için 1 milyon kap mama toplama kampanyası yapan Getir, hedefine ulaşınca Moda'daki Tarçın heykelinin önüne üzerinde Getir yazan mama kasesi heykeli ekledi. Kadıköy Belediyesi ise "haberimiz yok" dedi.
Getir, sokak ve barınak hayvanları için 1 milyon kap mama topladı.
Getir'in, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında HAYTAP işbirliği ile 6 senedir geleneksel hale getirdiği sokak ve barınak hayvanları için mama toplama kampanyası bu yıl hedeflediği rakama ulaştı.
Getir, kampanyanın başarıya ulaşmasını ölümsüzleştirmek için İstanbul Moda'daki Tarçın heykelinin önüne, mama kabı heykelini yerleştirdi.
Twitter üzerinden heykelin fotoğrafını paylaşan Getir, "Desteğinizle '1 milyon kap mama'ya ulaştık! Bağış kampanyası kapsamında İskender Giray’ın hayvan haklarına dikkat çekmek için ölümsüzleştirdiği Moda'daki Tarçın’ı da unutmadık ve bağış kampanyamızın bir sembolü olarak onun da önüne mama kabı heykelimizi yerleştirdik" ifadelerini kullandı.
'Ek' yapılan heykelden haberi olmadığını belirten Kadıköy Belediyesi ise, sosyal medya hesabından "Bilgimiz dışında yapılan bu tasarıma dair ilgili firmayla görüşülmüştür. Sanatçısının yapacağı düzenleme sonrası tekrar montajı yapılacak, bilginize" ifadesi ile bir açıklama yaptı.
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