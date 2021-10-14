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Getir, Kadıköy’de heykele ‘ek’ yaptı, belediye 'Haber vermediler' dedi
© Fotoğraf : TwitterGetir uygulaması heykel yaptırdı
© Fotoğraf : Twitter
Sokak hayvanları için 1 milyon kap mama toplama kampanyası yapan Getir, hedefine ulaşınca Moda'daki Tarçın heykelinin önüne üzerinde Getir yazan mama kasesi heykeli ekledi. Kadıköy Belediyesi ise "haberimiz yok" dedi.
Getir, sokak ve barınak hayvanları için 1 milyon kap mama topladı.
Getir'in, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında HAYTAP işbirliği ile 6 senedir geleneksel hale getirdiği sokak ve barınak hayvanları için mama toplama kampanyası bu yıl hedeflediği rakama ulaştı.
Getir, kampanyanın başarıya ulaşmasını ölümsüzleştirmek için İstanbul Moda'daki Tarçın heykelinin önüne, mama kabı heykelini yerleştirdi.
Twitter üzerinden heykelin fotoğrafını paylaşan Getir, "Desteğinizle '1 milyon kap mama'ya ulaştık! Bağış kampanyası kapsamında İskender Giray’ın hayvan haklarına dikkat çekmek için ölümsüzleştirdiği Moda'daki Tarçın’ı da unutmadık ve bağış kampanyamızın bir sembolü olarak onun da önüne mama kabı heykelimizi yerleştirdik" ifadelerini kullandı.
Desteğinizle “1 milyon kap mama”ya ulaştık! Bağış kampanyası kapsamında İskender Giray’ın hayvan haklarına dikkat çekmek için ölümsüzleştirdiği Moda'daki Tarçın’ı da unutmadık ve bağış kampanyamızın bir sembolü olarak onun da önüne mama kabı heykelimizi yerleştirdik.🐾❤️ pic.twitter.com/bnurkT8HYo— getir (@getir) October 12, 2021
'Ek' yapılan heykelden haberi olmadığını belirten Kadıköy Belediyesi ise, sosyal medya hesabından "Bilgimiz dışında yapılan bu tasarıma dair ilgili firmayla görüşülmüştür. Sanatçısının yapacağı düzenleme sonrası tekrar montajı yapılacak, bilginize" ifadesi ile bir açıklama yaptı.
Bilgimiz dışında yapılan bu tasarıma dair ilgili firmayla görüşülmüştür. Sanatçısının yapacağı düzenleme sonrası tekrar montajı yapılacak, bilginize.— Kadıköy Belediyesi (@kadikoybelediye) October 13, 2021