https://tr.sputniknews.com/20211014/gintsburg-sputnik-light-asisi-kovid-19a-karsi-koruyucu-etkiyi-en-az-alti-ay-uzatabiliyor-1049805658.html
Gintsburg: Sputnik Light aşısı, Kovid-19’a karşı koruyucu etkiyi en az altı ay uzatabiliyor
Gintsburg: Sputnik Light aşısı, Kovid-19’a karşı koruyucu etkiyi en az altı ay uzatabiliyor
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Gintsburg, Sputnik Light aşısının koronavirüse karşı koruyucu etkiyi ortalama altı ay uzatabildiğini söyledi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T03:13+0300
2021-10-14T03:13+0300
2021-10-14T03:13+0300
koronavirüs
sputnik v
gamaleya araştırma merkezi
sputnik light
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047912212_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_b9dbd80f3e18705557298b9e03e972d9.jpg
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik Light aşısının diğer aşıların koronavirüse karşı koruyucu etkisini ortalama altı ay uzatabildiğini belirtti.Gintsburg, “Bu aralık, Sputnik V kullanımında oldukça yaygındır. Sputnik Light'ın aşılamadan altı ay sonra bu aşı kategorisinde kullanılması, koruyucu bağışıklığın en az altı ila yedi ay daha uzatılmasının etkili bir yoludur” dedi.Bağışıklık etkisinin uzatılmasının özellikle virüsün ‘kötü niyetli’ delta varyantı ile mücadelede önemli olduğuna vurgu yapan Gintsburg, “Sputnik Light, şu anda dünyada yaygın olarak kullanılan tüm aşılar için uygulanabilecek çok umut verici bir aşıdır” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 hastalığı ağır seyreden kişiler arasında aşı yapanların oranının yüzde 0.03 olduğunu, tedavilerine hastanelerde devam edilen Kovid-19 hastalarının mutlak çoğunluğunun aşı yapmayanlar olduğunu açıklamış, Kovid-19 yüzünden ölenler arasında aşılananların olmadığı bilgisini paylaşmıştı.Rusya’da şu anda Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak, Sputnik Light ve EpiVakKorona-N olmak üzere beş koronavirüs aşısı tescillenmiş bulunuyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047912212_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c3983473dc80ea9974f069f75ea93114.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, sputnik light
Gintsburg: Sputnik Light aşısı, Kovid-19’a karşı koruyucu etkiyi en az altı ay uzatabiliyor
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Gintsburg, Sputnik Light aşısının koronavirüse karşı koruyucu etkiyi ortalama altı ay uzatabildiğini söyledi.
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik Light aşısının diğer aşıların koronavirüse karşı koruyucu etkisini ortalama altı ay uzatabildiğini belirtti.
Gintsburg, “Bu aralık, Sputnik V kullanımında oldukça yaygındır. Sputnik Light'ın aşılamadan altı ay sonra bu aşı kategorisinde kullanılması, koruyucu bağışıklığın en az altı ila yedi ay daha uzatılmasının etkili bir yoludur” dedi.
Bağışıklık etkisinin uzatılmasının özellikle virüsün ‘kötü niyetli’ delta varyantı ile mücadelede önemli olduğuna vurgu yapan Gintsburg, “Sputnik Light, şu anda dünyada yaygın olarak kullanılan tüm aşılar için uygulanabilecek çok umut verici bir aşıdır” ifadesini kullandı.
Daha önce Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 hastalığı ağır seyreden kişiler arasında aşı yapanların oranının yüzde 0.03 olduğunu, tedavilerine hastanelerde devam edilen Kovid-19 hastalarının mutlak çoğunluğunun aşı yapmayanlar olduğunu açıklamış, Kovid-19 yüzünden ölenler arasında aşılananların olmadığı bilgisini paylaşmıştı.
Rusya’da şu anda Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak, Sputnik Light ve EpiVakKorona-N olmak üzere beş koronavirüs aşısı tescillenmiş bulunuyor.