https://tr.sputniknews.com/20211014/golcukte-sahil-denizanasiyla-kaplandi-1049834856.html

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sahil şeridinin bir bölümü denizanası istilasına uğradı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T22:52+0300

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yaşam

gölcük

denizanası

müsilaj

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İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Değirmendere sahil şeridinin belirli bölümleri denizanasıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla denizanalarını görüntüledi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre haftadır sahilin denizanasıyla kaplandığını söyleyen Bircan Altan, "Yaklaşık bir haftadır yoğun bir şekilde sahil şeridinde denizanası görmeye başladık. Ne zaman kadar sürer ve nasıl oluyor bilemiyoruz. Kıyaya yakın ve pis suların olduğu yerde daha fazla gördük. Geçtiğimiz yıllarda da görüyorduk ama bu yıl daha fazla gözüktü. Balık tutmamıza engel oluyor" dedi.Vatandaşlardan Dilay Erpençe ise "Sahil boyu denizanası ile kaplanınca endişelendik. Sahilimizi böyle görmek istemeyiz. Daha önce böyle yoğun görmemiştik. Neredeyse tüm sahil denizanalarıyla kaplı" diye konuştu.

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gölcük, denizanası, müsilaj