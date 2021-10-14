Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babasına 'yakalama' kararı

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamıyor.Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Z.A.'nın, polislikten ihraç edilen üvey babası E.Y. hakkında Doku'ya ait bilgileri, intihar ettiği yönünde algı oluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı gerekçesiyle açılan davanın 4. duruşması bugün görüldü.E.Y., 4. kez duruşmaya mazeretsiz katılmazken, Gülistan’ın ablası Aygül Doku ve avukatları mahkemede hazır bulundu.Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre mahkeme heyeti, nerede olduğu tespit edilemeyen sanık E.Y. hakkında CMK 199 maddesi gereğince savunma, şikayet ve delillerin tespiti amacıyla yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.
Tunceli'de 649 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının, polislikten ihraç edilen üvey babası hakkında 'yakalama' kararı çıkarıldı.
Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamıyor.
Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Z.A.'nın, polislikten ihraç edilen üvey babası E.Y. hakkında Doku'ya ait bilgileri, intihar ettiği yönünde algı oluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı gerekçesiyle açılan davanın 4. duruşması bugün görüldü.
E.Y., 4. kez duruşmaya mazeretsiz katılmazken, Gülistan’ın ablası Aygül Doku ve avukatları mahkemede hazır bulundu.
Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre mahkeme heyeti, nerede olduğu tespit edilemeyen sanık E.Y. hakkında CMK 199 maddesi gereğince savunma, şikayet ve delillerin tespiti amacıyla yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.