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https://tr.sputniknews.com/20211014/haluk-levent-ve-rus-kizilordu-korosu-konserinde-sahneye-giren-kopek-koro-sefinin-yanindan-ayrilmadi-1049816727.html
Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu konserinde sahneye giren köpek, koro şefinin yanından ayrılmadı
Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu konserinde sahneye giren köpek, koro şefinin yanından ayrılmadı
Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu, İzmir'de sahne aldı. Konser esnasında sahneye giren bir sokak köpeği, Koro Şefi Gennadiy Saçenyuk'un yanından ayrılmadı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T13:32+0300
2021-10-14T13:32+0300
2021-10-14T13:34+0300
yaşam
köpek
konser
haluk levent
aleksandrov rus kızılordu korosu
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Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği turne kapsamında rotasını İzmir'e çevirdi.İzmir Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda verilen konser sırasında sahneye giren bir sokak köpeği, Koro Şefi Gennadiy Saçenyuk'un yanından ayrılmadı.
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köpek, konser, haluk levent, aleksandrov rus kızılordu korosu
Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu konserinde sahneye giren köpek, koro şefinin yanından ayrılmadı 13:32 14.10.2021 (güncellendi: 13:34 14.10.2021)
Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu, İzmir'de sahne aldı. Konser esnasında sahneye giren bir sokak köpeği, Koro Şefi Gennadiy Saçenyuk'un yanından ayrılmadı.
Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği turne kapsamında rotasını İzmir'e çevirdi.
İzmir Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda verilen konser sırasında sahneye giren bir sokak köpeği, Koro Şefi
Gennadiy Saçenyuk'un yanından ayrılmadı.