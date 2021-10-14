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HSK üyesi istifa etti
HSK üyesi istifa etti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey istifa etti. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T15:42+0300
2021-10-14T15:42+0300
2021-10-14T16:06+0300
hsk
türkiye
istifa
hamit kocabey
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Uzun yıllar MHP ile Devlet Bahçeli’nin avukatlığını yapan Hamit Kocabey, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğinden istifa etti.2017'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından HSK üyeliğine seçilen Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde ikinci kez bu göreve getirilmişti.
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hsk, istifa, hamit kocabey
HSK üyesi istifa etti 15:42 14.10.2021 (güncellendi: 16:06 14.10.2021)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey istifa etti.
Uzun yıllar MHP ile
Devlet Bahçeli’nin avukatlığını yapan Hamit Kocabey, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğinden istifa etti.
2017'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından HSK üyeliğine seçilen Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde ikinci kez bu göreve getirilmişti.