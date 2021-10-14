https://tr.sputniknews.com/20211014/hsk-uyesi-istifa-etti-1049822152.html

HSK üyesi istifa etti

HSK üyesi istifa etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey istifa etti. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T15:42+0300

2021-10-14T15:42+0300

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hsk

türkiye

istifa

hamit kocabey

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Uzun yıllar MHP ile Devlet Bahçeli’nin avukatlığını yapan Hamit Kocabey, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğinden istifa etti.2017'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından HSK üyeliğine seçilen Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde ikinci kez bu göreve getirilmişti.

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hsk, istifa, hamit kocabey