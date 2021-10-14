https://tr.sputniknews.com/20211014/ibb-yolcu-secerek-vatandaslari-almayan-taksilerin-ticari-arac-kullanim-belgelerini-iptal-etti-1049833654.html

İBB, yolcu seçerek vatandaşları almayan taksilerin ticari araç kullanım belgelerini iptal etti

İBB, yolcu seçerek vatandaşları almayan taksilerin ticari araç kullanım belgelerini iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şişli Cevahir AVM önünde yolcu seçerek vatandaşları almayan taksi şoförlerinin ticari araç kullanım belgelerini iptal... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T22:08+0300

2021-10-14T22:08+0300

2021-10-14T22:08+0300

türkiye

ibb

taksi

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İstanbul’da bir süredir taksi eksikliği ve taksi şoförlerinin tutumları gündem oluyor.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sorunla ilgili olarak daha önce "Taksici kardeşlerime zerre kadar zarar verecek bir işe imza atmam. Ama bu işi çıkar elde etmek haline getirmiş birileri varsa, adı galericiyse, adı bilmem neciyse kusura bakmasın zarar görecekse umurumda değil" açıklaması yapmıştı.İmamoğlu, İstanbul'un 6 bin yeni taksiye ihtiyaç duyduğu belirtirken yeni taksilerin hizmete girmesi için uğraşını sürdürüyor.Ancak bugüne kadar Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) gündemine 8 defa getirilen konu çözülemedi.Her seferinde tartışmaların yaşandığı UKOME'nin son toplantısında da İBB'nin bin taksi talebi reddedildi.

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ibb, taksi