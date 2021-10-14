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İletişim Başkanlığı: Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefine ilerlemeye devam edecektir
İletişim Başkanlığı: Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefine ilerlemeye devam edecektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Türkiye, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T18:29+0300
2021-10-14T18:30+0300
politika
cumhurbaşkanlığı
savunma sanayi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantıda TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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cumhurbaşkanlığı, savunma sanayi

İletişim Başkanlığı: Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefine ilerlemeye devam edecektir

18:29 14.10.2021 (güncellendi: 18:30 14.10.2021)
© Fotoğraf : İletişim BaşkanlığıSavunma Sanayii İcra Komitesi
Savunma Sanayii İcra Komitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© Fotoğraf : İletişim Başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Türkiye, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantıda TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, elektronik harp ve radar sistemleri, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, insansız kara araçları, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır. Toplantıda savunma sanayii ekosistemimizin daha da güçlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir."
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