https://tr.sputniknews.com/20211014/istanbulda-isyerine-kursun-yagdiran-30-suc-kayitli-saldirgan-serbest-birakildi-1049830475.html

İstanbul’da işyerine kurşun yağdıran 30 suçtan kayıtlı saldırgan serbest bırakıldı

İstanbul’da işyerine kurşun yağdıran 30 suçtan kayıtlı saldırgan serbest bırakıldı

İstanbul Çağlayan’da aracını trafik ortasında bırakıp güpegündüz bir işyerine tabancayla kurşun yağdıran saldırganın 30 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T20:00+0300

2021-10-14T20:00+0300

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yaşam

istanbul

kağıthane

ateş

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İstanbul Kağıthane'de önceki hafta Cuma günü saat 08.00 sıralarında insan ve araç yoğunluğunun yaşandığı caddede aracını durduran bir şahıs, bir anda aşağıya inip kimseye aldırış etmeden güpegündüz iş yerine kurşun yağdırdı.Yaşanan dehşet anları sonrasında şahıs hiçbir şey olmamış gibi aracına geri binip olay yerinden kaçtı.Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelmeye aldı.Görüntüler üzerinden çalışma yapan ekipler şahsın emniyette çeşitli suçlardan 30 adet kaydı olan 'Japon' lakaplı Hakan T. olduğunu belirlediSavcılık talimatıyla serbest bırakıldıHakan T. isimli şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan T. ifadesinde ise alkollü bir şekilde çorbacıya gittiğini ancak işyeri sahibi tarafından alkollü olduğu için dışarıya çıkartıldığını ve bu sebeple sinirlenip ateş açtığını söylediği öğrenildi.Şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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istanbul, kağıthane, ateş