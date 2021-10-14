https://tr.sputniknews.com/20211014/istanbuldaki-asayis-uygulamasi-aranan-405-supheli-yakalandi-1049806993.html

İstanbul'daki asayiş uygulaması: Aranan 405 şüpheli yakalandı

İstanbul'daki asayiş uygulaması: Aranan 405 şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 405 şüpheli gözaltına alındı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T07:30+0300

2021-10-14T07:30+0300

2021-10-14T07:29+0300

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Yapılan denetimlerde 135 bin 95 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 405 kişi ile yoklama kaçağı 292 kişi yakalandı.Uygulamada yapılan aramalarda 43 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 796 fişek, 5 kilo 650 gram uyuşturucu madde, 103 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 710 lira ele geçirildi.Uygulamada 1146 umuma açık yer denetlenirken, 19 kişiye idari işlem yapıldı, 21 bin 549 lira ceza kesildi.Denetimlerde 22 bin 763 araç ve 947 motosiklet kontrol edildi. 928 araç ve motosiklet ile 61 sürücüye işlem yapıldı, 20 araç trafikten men edildi, 174 bin 793 lira para cezası uygulandı.

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istanbul, asayiş, uygulama, gbt