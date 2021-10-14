https://tr.sputniknews.com/20211014/kaldirimdan-giden-taksici-korna-calarak-yayadan-yol-istedi-1049830155.html

Kaldırımdan giden taksici, korna çalarak yayadan yol istedi

Kaldırımdan giden taksici, korna çalarak yayadan yol istedi

TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında kaldırımdan ilerleyen taksici, önüne çıkan yayadan korna çalarak yol istedi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T19:51+0300

2021-10-14T19:51+0300

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yaşam

tem otoyolu

esenyurt

kaldırım

taksi

yol

taksici

yaya

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Sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşanan olayda, yoğun trafiği gören taksi sürücüsü, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi. Taksi bir süre kaldırımda ilerledi.Bu sırada kaldırımda ilerleyen bir kişi taksinin önüne çıktı. Taksici korna çalarak yol istedi. Neye uğradığını şaşıran kişi taksiye yol verdi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti.O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

esenyurt

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