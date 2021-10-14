https://tr.sputniknews.com/20211014/kanadali-papaz-cocuk-pornografisi-sucundan-hapse-mahkum-oldu-1049807553.html

Kanadalı papaz çocuk pornografisi suçundan hapse mahkum oldu

Kanadalı papaz çocuk pornografisi suçundan hapse mahkum oldu

Kanada’nın British Columbia eyaletine bağlı Chilliwack kentindeki bir papaz, çocuk pornografisi suçundan 14 ay hapis cezasına çarptırıldı 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T07:55+0300

2021-10-14T07:55+0300

2021-10-14T07:54+0300

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hapis cezası

hapis

çocuk pornografisi

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Global News’in haberine göre, Chilliwack kentindeki Main Street Kilisesi’nin kurucusu, yöneticisi ve aynı zamanda da papazı olan Johannes Vermeer, çocuk pornografisi, çocuk pornografisine sahip olmak ve iki çocuk pornografisine erişimden suçlu bulundu.İlk kez Mayıs 2010'da söz konusu suçla gözaltına alınan Papaz Vermeer, daha sonra Mart 2015’de aynı suçu tekrar ve iki kez daha işledi.Hakkındaki suçlamalardan dolayı Mart 2018'de mahkemesi başlayan Papaz Vermeer, karar duruşmasında 14 ay hapis cezası aldı.Mahkeme Papaz Vermeer’in, hapis cezasının yanı sıra 18 ay denetimli serbestlik ile yaşamasına ve mahkumiyet kararının 10 yıl boyunca Cinsel Suçlular Sicilinde tutulmasına da hükmetti.Katolik kilisesinde istismar davalarıAA'nın haberine göre; uzun süredir çocuklara yönelik cinsel tacizler nedeniyle eleştirilerin merkezinde olan Katolik Kilisesi, dünyanın değişik ülkelerinde son günlerde açılan davalarla yeniden dikkatleri üzerine topladı.Son olarak Belçika'da rahiplerin cinsel istismarına uğradıklarını söyleyen 24 kişinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine açtığı dava, Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedilmişti.Davacı 24 kişi mahkemeye verdikleri dilekçede, on yıllardır çocukları istismar eden Katolik Kilisesi'ndeki rahiplerin suçlarının örtbas edilmesinden Vatikan'ın sorumlu olduğunu öne sürmüşlerdi.

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kanada, papaz, hapis cezası, hapis, çocuk pornografisi