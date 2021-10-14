https://tr.sputniknews.com/20211014/kivanc-tatlitug-ve-beren-saat-ask-i-memnudan-sonra-yeniden-bir-araya-geliyor-1049813012.html

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Aşk-ı Memnu'dan sonra yeniden bir araya geliyor

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Aşk-ı Memnu'dan sonra yeniden bir araya geliyor

Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in 11 yıl sonra "Kral Kaybederse" isimli dizi projesi için bir araya geleceği iddia... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

beren saat

dizi

kıvanç tatlıtuğ

aşk-ı memnu

tv

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Kral Kaybederse' kitabı dizi oluyor. Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in 11 yıl sonra 'Kral Kaybederse' isimli dizi projesi için bir araya geleceği iddia edildi.Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter ve Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, 11 yıl sonra yeniden buluşuyor.Yıllar sonra ilk kez beraber aynı projede yer alacak ikilinin, hangi karakterleri canlandıracağı ise henüz belli değil.

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beren saat, dizi, kıvanç tatlıtuğ, aşk-ı memnu, tv