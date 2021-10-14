https://tr.sputniknews.com/20211014/kizil-ordu-korosunun-sefi-turk-halkinin-tepkisi-yogun-konser-programina-dayanmamizi-sagladi-1049823279.html
Kızıl Ordu Korosu'nun şefi: Türk halkının tepkisi yoğun konser programına dayanmamızı sağladı
Kızıl Ordu Korosu'nun şefi: Türk halkının tepkisi yoğun konser programına dayanmamızı sağladı
Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu Şefi Albay Gennadiy Saçenyuk, Türkiye’deki turnelerinin çok başarılı geçtiğini, Türk halkının tepkilerinin sanatçıların yoğun... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T16:27+0300
2021-10-14T16:27+0300
2021-10-14T16:27+0300
yaşam
kızıl ordu
aleksandrov kızıl ordu korosu
haluk levent
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Sputnik’e konuşan Saçenyuk, “Türkiye’de daha önce de sahne almıştık, ancak bu seferki programımız en genişiydi. İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Konya, Antalya, Muğla, İzmir ve Bursa olmak üzere dokuz şehirde 15 konser verdik. Her gün konser vardı, gün içinde yolda geçen süreyi de hesaba katarsak bu hem organizasyon bakımından hem de fiziksel açıdan zordu. Ancak Türk halkının verdiği tepkiler koro sanatçılarının yorgunluğunu giderdi ve koro sonraki konserlere pozitif enerjiyle başladı” ifadelerini kullandı.Saçenyuk, özel olarak hazırlanan programda ‘Kalinka’, ‘Moskovskiye Veçera’, ‘Katyuşa’, ‘Smuglyanka’ gibi topluluğun repertuvarının en ünlü parçalarının seslendirildiğini söyledi.Saçenyuk, “Konserlerde sevilen Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı Haluk Levent yer aldı. Misafir solistlerle daha önce de çalışmıştık, tüm Türkçe şarkıları öğrendik, performanslar konserden konsere daha da iyi hale geldi. Levent ile çalışmak üzerimizde en güzel izlenimleri bıraktı. Dostça bir atmosfer, tam bir karşılıklı anlayış ve profesyonellik söz konusuydu” ifadelerini kullandı.Topluluğun tarihinde ilk kez Türkiye’deki turne sırasında karma bir koronun performans gösterdiğini belirten Saçenyuk, “Her zaman erkeklerden oluşan bir ekiple geliyorduk, bu kez kadınlar da vardı. Güzel bir sonuç elde ettik. Bizi böylesine sıcak karşılayan Türk seyircilerle yeni buluşmaları bekliyoruz” dedi.
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kızıl ordu, aleksandrov kızıl ordu korosu, haluk levent
Kızıl Ordu Korosu'nun şefi: Türk halkının tepkisi yoğun konser programına dayanmamızı sağladı
Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu Şefi Albay Gennadiy Saçenyuk, Türkiye’deki turnelerinin çok başarılı geçtiğini, Türk halkının tepkilerinin sanatçıların yoğun konser programına dayanmalarına yardımcı olduğunu söyledi.
Sputnik’e konuşan Saçenyuk, “Türkiye’de daha önce de sahne almıştık, ancak bu seferki programımız en genişiydi. İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Konya, Antalya, Muğla, İzmir ve Bursa olmak üzere dokuz şehirde 15 konser verdik. Her gün konser vardı, gün içinde yolda geçen süreyi de hesaba katarsak bu hem organizasyon bakımından hem de fiziksel açıdan zordu. Ancak Türk halkının verdiği tepkiler koro sanatçılarının yorgunluğunu giderdi ve koro sonraki konserlere pozitif enerjiyle başladı”
ifadelerini kullandı
.
Saçenyuk, özel olarak hazırlanan programda ‘Kalinka’, ‘Moskovskiye Veçera’, ‘Katyuşa’, ‘Smuglyanka’ gibi topluluğun repertuvarının en ünlü parçalarının seslendirildiğini söyledi.
Saçenyuk, “Konserlerde sevilen Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı Haluk Levent yer aldı. Misafir solistlerle daha önce de çalışmıştık, tüm Türkçe şarkıları öğrendik, performanslar konserden konsere daha da iyi hale geldi. Levent ile çalışmak üzerimizde en güzel izlenimleri bıraktı. Dostça bir atmosfer, tam bir karşılıklı anlayış ve profesyonellik söz konusuydu” ifadelerini kullandı.
Topluluğun tarihinde ilk kez Türkiye’deki turne sırasında karma bir koronun performans gösterdiğini belirten Saçenyuk, “Her zaman erkeklerden oluşan bir ekiple geliyorduk, bu kez kadınlar da vardı. Güzel bir sonuç elde ettik. Bizi böylesine sıcak karşılayan Türk seyircilerle yeni buluşmaları bekliyoruz” dedi.