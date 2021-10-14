https://tr.sputniknews.com/20211014/kocaelinde-koronavirus-hastasi-kadin-otobusten-inmemek-icin-direndi-1049804003.html

Kocaeli'nde koronavirüs hastası kadın otobüsten inmemek için direndi

Kocaeli'nde koronavirüs hastası kadın otobüsten inmemek için direndi

Kocaeli-İstanbul arasında sefer yapan otobüse binen koronavirüs hastası bir kadın, sürücünün uyarısına rağmen araçtan inmedi. Zorluk çıkaran yolcu, perona... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T01:24+0300

2021-10-14T01:24+0300

2021-10-14T01:24+0300

koronavirüs

istanbul

kocaeli

kadın

otobüs

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049803746_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b5ee421abec0afda6f26ad86d3278185.jpg

Kocaeli ile İstanbul arasında sefer yapan otobüse binen ve ismi öğrenilemeyen bir kadının HES kodunda koronavirüs hastası olduğu uyarısı çıktı. Şoförün uyarısına rağmen kadının araçtan inmemesi üzerine, sürücü durumu açıklayarak araçtaki diğer yolcuları indirdi ve polise haber verdi. Perona gelen polis ekipleri, önce kadının ulaşım kartını tekrar okutmasını istedi.Otobüsteki cihazın yeniden uyarı vermesi üzerine kontrolde bulunan ekipler, kadının son 3 gündür koronavirüs hastası olduğunu belirledi.Otobüsten indirilen kadın hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

istanbul

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, kocaeli, kadın, otobüs, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını