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Kocaeli'nde koronavirüs hastası kadın otobüsten inmemek için direndi
Kocaeli'nde koronavirüs hastası kadın otobüsten inmemek için direndi
Kocaeli-İstanbul arasında sefer yapan otobüse binen koronavirüs hastası bir kadın, sürücünün uyarısına rağmen araçtan inmedi. Zorluk çıkaran yolcu, perona... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T01:24+0300
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koronavirüs
istanbul
kocaeli
kadın
otobüs
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Kocaeli ile İstanbul arasında sefer yapan otobüse binen ve ismi öğrenilemeyen bir kadının HES kodunda koronavirüs hastası olduğu uyarısı çıktı. Şoförün uyarısına rağmen kadının araçtan inmemesi üzerine, sürücü durumu açıklayarak araçtaki diğer yolcuları indirdi ve polise haber verdi. Perona gelen polis ekipleri, önce kadının ulaşım kartını tekrar okutmasını istedi.Otobüsteki cihazın yeniden uyarı vermesi üzerine kontrolde bulunan ekipler, kadının son 3 gündür koronavirüs hastası olduğunu belirledi.Otobüsten indirilen kadın hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı.
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istanbul, kocaeli, kadın, otobüs, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Kocaeli'nde koronavirüs hastası kadın otobüsten inmemek için direndi

01:24 14.10.2021
© DHAKocaeli-İstanbul arasında sefer yapan otobüse binen koronavirüs hastası bir kadın, sürücünün uyarısına rağmen araçtan inmedi. Zorluk çıkaran yolcu, perona gelen polis tarafından araçtan indirildi.
Kocaeli-İstanbul arasında sefer yapan otobüse binen koronavirüs hastası bir kadın, sürücünün uyarısına rağmen araçtan inmedi. Zorluk çıkaran yolcu, perona gelen polis tarafından araçtan indirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© DHA
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Kocaeli-İstanbul arasında sefer yapan otobüse binen koronavirüs hastası bir kadın, sürücünün uyarısına rağmen araçtan inmedi. Zorluk çıkaran yolcu, perona gelen polis tarafından araçtan indirildi.
Kocaeli ile İstanbul arasında sefer yapan otobüse binen ve ismi öğrenilemeyen bir kadının HES kodunda koronavirüs hastası olduğu uyarısı çıktı.
Şoförün uyarısına rağmen kadının araçtan inmemesi üzerine, sürücü durumu açıklayarak araçtaki diğer yolcuları indirdi ve polise haber verdi. Perona gelen polis ekipleri, önce kadının ulaşım kartını tekrar okutmasını istedi.
Otobüsteki cihazın yeniden uyarı vermesi üzerine kontrolde bulunan ekipler, kadının son 3 gündür koronavirüs hastası olduğunu belirledi.
Otobüsten indirilen kadın hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı.
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