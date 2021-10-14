Kremlin: ABD de Donbass’a Ukrayna içinde özel statü verilmesinden yana

Kozak’ın yazılı açıklamasında, “Ukrayna’nın güneydoğusundaki ihtilafın çözümüyle ilgili kapsamlı ve yapıcı bir diyalog gerçekleştirildi. Çözüm için tek temelin Minsk anlaşması olduğu teyit edildi. Görüşme sırasında, daha önce ABD’nin Cenevre’de dile getirdiği, Donbass’ın gelecekteki özerkliğin parametreleri veya başka deyişle Ukrayna içinde özel statüsüyle ilgili anlaşmaya varılmadan çatışmanın çözümünde önemli ilerleme sağlanmasının pek mümkün olmadığı yönündeki görüş yinelendi. Bu prensip duruşuyla ilgili yaklaşımların örtüştüğü göz önünde bulundurularak karşılıklı görüşmelere devam etme konusunda anlaştık” ifadesine yer verildi.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland da Kremli’nde gerçekleşen görüşmelerin verimli ve yararlı geçtiğini dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, bugün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ile gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.
Kozak’ın yazılı açıklamasında, “Ukrayna’nın güneydoğusundaki ihtilafın çözümüyle ilgili kapsamlı ve yapıcı bir diyalog gerçekleştirildi. Çözüm için tek temelin Minsk anlaşması olduğu teyit edildi. Görüşme sırasında, daha önce ABD’nin Cenevre’de dile getirdiği, Donbass’ın gelecekteki özerkliğin parametreleri veya başka deyişle Ukrayna içinde özel statüsüyle ilgili anlaşmaya varılmadan çatışmanın çözümünde önemli ilerleme sağlanmasının pek mümkün olmadığı yönündeki görüş yinelendi. Bu prensip duruşuyla ilgili yaklaşımların örtüştüğü göz önünde bulundurularak karşılıklı görüşmelere devam etme konusunda anlaştık” ifadesine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland da Kremli’nde gerçekleşen görüşmelerin verimli ve yararlı geçtiğini dile getirmişti.