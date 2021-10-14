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Kremlin: ABD de Donbass’a Ukrayna içinde özel statü verilmesinden yana
Kremlin: ABD de Donbass’a Ukrayna içinde özel statü verilmesinden yana
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, bugün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ile gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T03:27+0300
2021-10-14T03:27+0300
dünya
abd
rusya
donbass
kremlin
victoria nuland
dmitriy kozak
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Kozak’ın yazılı açıklamasında, “Ukrayna’nın güneydoğusundaki ihtilafın çözümüyle ilgili kapsamlı ve yapıcı bir diyalog gerçekleştirildi. Çözüm için tek temelin Minsk anlaşması olduğu teyit edildi. Görüşme sırasında, daha önce ABD’nin Cenevre’de dile getirdiği, Donbass’ın gelecekteki özerkliğin parametreleri veya başka deyişle Ukrayna içinde özel statüsüyle ilgili anlaşmaya varılmadan çatışmanın çözümünde önemli ilerleme sağlanmasının pek mümkün olmadığı yönündeki görüş yinelendi. Bu prensip duruşuyla ilgili yaklaşımların örtüştüğü göz önünde bulundurularak karşılıklı görüşmelere devam etme konusunda anlaştık” ifadesine yer verildi.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland da Kremli’nde gerçekleşen görüşmelerin verimli ve yararlı geçtiğini dile getirmişti.
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abd, rusya, donbass, kremlin, victoria nuland, dmitriy kozak

Kremlin: ABD de Donbass’a Ukrayna içinde özel statü verilmesinden yana

03:27 14.10.2021
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Fotoğraf bankasına girKremlin- Rusya bayrağı
Kremlin- Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, bugün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ile gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.
Kozak’ın yazılı açıklamasında, “Ukrayna’nın güneydoğusundaki ihtilafın çözümüyle ilgili kapsamlı ve yapıcı bir diyalog gerçekleştirildi. Çözüm için tek temelin Minsk anlaşması olduğu teyit edildi. Görüşme sırasında, daha önce ABD’nin Cenevre’de dile getirdiği, Donbass’ın gelecekteki özerkliğin parametreleri veya başka deyişle Ukrayna içinde özel statüsüyle ilgili anlaşmaya varılmadan çatışmanın çözümünde önemli ilerleme sağlanmasının pek mümkün olmadığı yönündeki görüş yinelendi. Bu prensip duruşuyla ilgili yaklaşımların örtüştüğü göz önünde bulundurularak karşılıklı görüşmelere devam etme konusunda anlaştık” ifadesine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland da Kremli’nde gerçekleşen görüşmelerin verimli ve yararlı geçtiğini dile getirmişti.
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