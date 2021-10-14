https://tr.sputniknews.com/20211014/kumar-oynamaya-gelenlere-uyari-kapi-onunde-maskeyi-cikarin-sizi-taniyayim-1049815262.html

Kumar oynamaya gelenlere uyarı: Kapı önünde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım

Kumar oynamaya gelenlere uyarı: Kapı önünde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım

Uşak’ta bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 3 kişiye 4 bin TL para cezası kesildi. Operasyon yapılan evde, güvenlik için dışarısını kamerayla izlemeleri ve... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T13:07+0300

2021-10-14T13:07+0300

2021-10-14T13:07+0300

kumar

türkiye

operasyon

uşak

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köme Mahallesi, Şehit Ali Horasan Caddesi üzerinde müstakil bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.Bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi kumar oynarken yakaladı.Kumar oynayan ev sahibiyle birlikte toplam 3 kişiye 4 bin 8 TL para cezası kesildi.Eve operasyon düzenleyen ekipler, evde yapılan çalışmalarda giriş - çıkış için kapı önünün izlendiğini ve kamera televizyonunun yanında ise 'Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım' uyarısı olması, adeta pes dedirtti.

türkiye

uşak

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kumar, operasyon, uşak