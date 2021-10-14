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Kuzey Osetya ve Çukotka’da bazı mesleklere zorunlu aşılama
Kuzey Osetya ve Çukotka’da bazı mesleklere zorunlu aşılama
Rusya Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti ile Çukotka Bölgesi makamları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayılması nedeniyle bazı meslekler... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T03:43+0300
2021-10-14T03:43+0300
koronavirüs
rusya
kuzey osetya
çukotka
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Kuzey Osetya Baş Sıhhi Doktoru Alan Tibilov, devlet organları ve bunlara bağlı tüm kurumlarda çalışan personelin yanı sıra, eğitim, sosyal kurumlar, finans, ulaşım, enerji, inşaat, tarım ve sanayi sektörleri ile belediye personeline zorunlu aşılamayı getiren bir kararname yayınladı.Tibilov, kararname kapsamına alınan kurum ve işletme yöneticilerine personelin en az yüzde 80’ninin aşılanması, aşının ilk dozunun 30 Ekim’e ikinci dozunun ise 21 Kasım’a kadar yaptırılması talimatı verdi.Çukotka Baş Sıhhi Doktoru Anton Seminihin de, eğitim, sosyal kurumlar, kültür, finans, ulaşım, enerji, inşaat, tarım, sanayi, balıkçılık işletmeleri ile diğer devlet kurumları ve belediye personeline zorunlu aşılama getiren bir kararname yayınladı. Rusya’da Kovid-19 kaynaklı ölümler son 24 saatte maksimum düzeye ulaştıKoronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'da son 24 saatte tespit edilen 28 bin 717 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte toplam vaka sayısı 7 milyon 861 bin 681’e ulaştı.Son 24 saat içinde 984 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 219 bin 329’a yükseldi.Gün içinde 21 bin 801 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 6 milyon 916 bin oldu.Moskova (4 bin 410) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (2 bin 470) ikinci, Moskova Bölgesi (bin 898) üçüncü sırada yer aldı.Moskova’da aşı yaptıran emeklilere 10 bin ruble ödenecekMoskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Kovid-19 aşısı yaptıran emekli vatandaşlara aşılamaya teşvik programı kapsamındaki hediye seti yerine 10 bin ruble (1.150 TL) ödenmesini öngören kararnameyi imzaladı.65 yaş üstü Moskovalıların aşılanmasına yönelik teşvik kampanyası 23 Haziran - 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya kapsamında şu ana kadar aşı yaptıran 240 binden fazla kişiye hediye setleri dağıtıldı.
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rusya, kuzey osetya, çukotka, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Kuzey Osetya ve Çukotka’da bazı mesleklere zorunlu aşılama

03:43 14.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSputnik V, koronavirüs, aşılama, Rusya
Sputnik V, koronavirüs, aşılama, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti ile Çukotka Bölgesi makamları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayılması nedeniyle bazı meslekler için zorunlu aşılama getirilmesi kararı aldı.
Kuzey Osetya Baş Sıhhi Doktoru Alan Tibilov, devlet organları ve bunlara bağlı tüm kurumlarda çalışan personelin yanı sıra, eğitim, sosyal kurumlar, finans, ulaşım, enerji, inşaat, tarım ve sanayi sektörleri ile belediye personeline zorunlu aşılamayı getiren bir kararname yayınladı.
Tibilov, kararname kapsamına alınan kurum ve işletme yöneticilerine personelin en az yüzde 80’ninin aşılanması, aşının ilk dozunun 30 Ekim’e ikinci dozunun ise 21 Kasım’a kadar yaptırılması talimatı verdi.
Çukotka Baş Sıhhi Doktoru Anton Seminihin de, eğitim, sosyal kurumlar, kültür, finans, ulaşım, enerji, inşaat, tarım, sanayi, balıkçılık işletmeleri ile diğer devlet kurumları ve belediye personeline zorunlu aşılama getiren bir kararname yayınladı.

Rusya’da Kovid-19 kaynaklı ölümler son 24 saatte maksimum düzeye ulaştı

Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'da son 24 saatte tespit edilen 28 bin 717 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte toplam vaka sayısı 7 milyon 861 bin 681’e ulaştı.
Son 24 saat içinde 984 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 219 bin 329’a yükseldi.
Gün içinde 21 bin 801 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 6 milyon 916 bin oldu.
Moskova (4 bin 410) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (2 bin 470) ikinci, Moskova Bölgesi (bin 898) üçüncü sırada yer aldı.

Moskova’da aşı yaptıran emeklilere 10 bin ruble ödenecek

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Kovid-19 aşısı yaptıran emekli vatandaşlara aşılamaya teşvik programı kapsamındaki hediye seti yerine 10 bin ruble (1.150 TL) ödenmesini öngören kararnameyi imzaladı.
65 yaş üstü Moskovalıların aşılanmasına yönelik teşvik kampanyası 23 Haziran - 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya kapsamında şu ana kadar aşı yaptıran 240 binden fazla kişiye hediye setleri dağıtıldı.
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