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https://tr.sputniknews.com/20211014/lubnandaki-silahli-catismalarla-ilgili-9-kisi-gozaltina-alindi-1049835914.html
Lübnan’daki silahlı çatışmalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı
Lübnan’daki silahlı çatışmalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin protestoları sırasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T23:44+0300
2021-10-14T23:44+0300
dünya
lübnan
hizbullah
beyrut
gözaltı
çatışma
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'ın görevden alınması için protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri üstüne ateş açılmasının ardından çıkan çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı. Lübnan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Beyrut'ta meydana gelen silahlı çatışmalara karıştığından şüphelenilen 9 kişinin yapılan baskınlarda gözaltına alındığını bildirildi. Açıklamada, çatışmalarının ardından ordu bölgedeki varlığını artırdığı ve saldırının faillerini yakalamak için baskınlar düzenlediği ifade edilerek, 1’i Suriye vatandaşı olmak üzere toplam 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar hakkındaki soruşturmanın "yetkili yargı organlarının gözetiminde" devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Ordu, durumu sakinleştirmek ve (toplumda) daha fazla bölünmeyi önlemek için her iki tarafla temas kurdu. Komuta, daha fazla çatışmayı önlemek için bölgede ordu birlikleri konuşlandırdığını ve silahlı insanların varlığına müsamaha göstermeyeceğini yineler" denildi.Ulusal yas ilan edildiLübnan Başbakanı Najib Mikati sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yarın Beyrut'ta yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenler için 1 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.Emel Hareketi, Suudi Arabistan ile yakın bağları olan Hristiyan partisi Lübnan Güçlerini (LF) saldırıyı düzenlemekle suçlamıştı. LF, suçlamaları reddedmiş, Emel Hareketi’nin Yargıç Bitar'a karşı düzenlediği protestoyu ve şiddet olaylarını kınamıştı.Beyrut Limanı soruşturması rafa kaldırılabilirHizbullah ve müttefiklerinin Yargıç Bitar'ın Beyrut Limanı’ndaki patlamaya ilişkin soruşturmaya devam etmesinin ülkeyi böleceği yönündeki açıklamalarının ardından patlak veren şiddet olayları nedeniyle şiddet olaylarını engellemek için soruşturmanın rafa kaldırılmasından korkuluyor.Beyrut Limanı patlamasıBeyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut’ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. Meydana gelen patlamanın ardından olaya ilişkin ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten ilk Yargıç Fadi Sawan'ın şubat ayında görevden alınmış, yerine Yargıç Tarek Bitar atanmıştı. Bitar, temmuz ayında eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Sonrasında, meclise 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderen Bitar, soruşturma kapsamında eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk ile eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos’u sorgulamak istemişti. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211014/beyrut-limani-patlamasini-sorusturan-yargici-protestoya-gidenlere-ates-acildi-en-az-2-olu-7-yarali-1049814510.html
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lübnan, hizbullah, beyrut, gözaltı, çatışma

Lübnan’daki silahlı çatışmalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

23:44 14.10.2021
© İHA / NABIL MOUNZERLübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin protestoları sırasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin protestoları sırasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© İHA / NABIL MOUNZER
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin protestoları sırasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'ın görevden alınması için protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri üstüne ateş açılmasının ardından çıkan çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı. Lübnan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Beyrut'ta meydana gelen silahlı çatışmalara karıştığından şüphelenilen 9 kişinin yapılan baskınlarda gözaltına alındığını bildirildi.
Açıklamada, çatışmalarının ardından ordu bölgedeki varlığını artırdığı ve saldırının faillerini yakalamak için baskınlar düzenlediği ifade edilerek, 1’i Suriye vatandaşı olmak üzere toplam 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar hakkındaki soruşturmanın "yetkili yargı organlarının gözetiminde" devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Ordu, durumu sakinleştirmek ve (toplumda) daha fazla bölünmeyi önlemek için her iki tarafla temas kurdu. Komuta, daha fazla çatışmayı önlemek için bölgede ordu birlikleri konuşlandırdığını ve silahlı insanların varlığına müsamaha göstermeyeceğini yineler" denildi.
Beyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıcı protestoya giden Hizbullah destekçilerine kanlı saldırının ardından başkent sokaklarına Lübnan ordusu konuşlandırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
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Beyrut patlamasını soruşturan yargıcı protesto edenlere ateş açıldı: En az 6 ölü, onlarca yaralı
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Ulusal yas ilan edildi

Lübnan Başbakanı Najib Mikati sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yarın Beyrut'ta yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenler için 1 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.
Emel Hareketi, Suudi Arabistan ile yakın bağları olan Hristiyan partisi Lübnan Güçlerini (LF) saldırıyı düzenlemekle suçlamıştı. LF, suçlamaları reddedmiş, Emel Hareketi’nin Yargıç Bitar'a karşı düzenlediği protestoyu ve şiddet olaylarını kınamıştı.

Beyrut Limanı soruşturması rafa kaldırılabilir

Hizbullah ve müttefiklerinin Yargıç Bitar'ın Beyrut Limanı’ndaki patlamaya ilişkin soruşturmaya devam etmesinin ülkeyi böleceği yönündeki açıklamalarının ardından patlak veren şiddet olayları nedeniyle şiddet olaylarını engellemek için soruşturmanın rafa kaldırılmasından korkuluyor.

Beyrut Limanı patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut’ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. Meydana gelen patlamanın ardından olaya ilişkin ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten ilk Yargıç Fadi Sawan'ın şubat ayında görevden alınmış, yerine Yargıç Tarek Bitar atanmıştı.
Bitar, temmuz ayında eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Sonrasında, meclise 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderen Bitar, soruşturma kapsamında eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk ile eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos’u sorgulamak istemişti. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.
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