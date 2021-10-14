Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara’da sona erdi” diyerek ihtiyaç sahibi aileleri sevindiren bir haber paylaştı.28 bin 609 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent Kartlarına kömür alımına özel 2 bin 150’şer TL‘den toplamda 61 milyon 509 bin 350 TL yatırıldığını açıklayan Yavaş, ”Bir elin verdiğini diğer el görmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara'da sona erdi' diyerek, 28 bin 609 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent Kartlarına kömür alımına özel 2 bin 150'şer TL‘den toplamda 61 milyon 509 bin 350 TL yatırıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara’da sona erdi” diyerek ihtiyaç sahibi aileleri sevindiren bir haber paylaştı.
28 bin 609 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent Kartlarına kömür alımına özel 2 bin 150’şer TL‘den toplamda 61 milyon 509 bin 350 TL yatırıldığını açıklayan Yavaş, ”Bir elin verdiğini diğer el görmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara'da sona erdi.
28.609 ihtiyaç sahibi ailemizin Başkent Kartlarına kömür alımına özel 2.150'şer TL‘den toplam 61.509.350 TL yatırdık.