https://tr.sputniknews.com/20211014/mansur-yavas-kapi-kapi-komur-dagitma-devri-ankarada-sona-erdi-1049804113.html

Mansur Yavaş: Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara'da sona erdi

Mansur Yavaş: Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara'da sona erdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara'da sona erdi' diyerek, 28 bin 609 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T01:26+0300

2021-10-14T01:26+0300

2021-10-14T01:26+0300

türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/12/1042872275_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_498ae0aa4c0b4053f7fa306507a62558.jpg

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara’da sona erdi” diyerek ihtiyaç sahibi aileleri sevindiren bir haber paylaştı.28 bin 609 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent Kartlarına kömür alımına özel 2 bin 150’şer TL‘den toplamda 61 milyon 509 bin 350 TL yatırıldığını açıklayan Yavaş, ”Bir elin verdiğini diğer el görmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş