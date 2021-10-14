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https://tr.sputniknews.com/20211014/marmaray-internet-erisimine-aciliyor-ibb-metrolari-icin-izin-bekleniyor-1049803251.html
Marmaray internet erişimine açılıyor, İBB metroları için izin bekleniyor
Marmaray internet erişimine açılıyor, İBB metroları için izin bekleniyor
İBB Meclisi’nde AK Parti grubu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray’da 15 Ekim Cuma gününden itibaren internet hizmeti verilmeye başlanacağını... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T00:53+0300
2021-10-14T00:53+0300
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Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Meclisi ekim ayı oturumlarında güvenlik gerekçesiyle internetin kullanılamadığı metrolar ve Marmaray hattı ile ilgili açıklama yapıldı. Geçtiğimiz haziran ayında İBB Meclisi'nde oybirliği ile İBB metrolarında internet erişiminin sağlanabilmesi için karar alınmıştı. Ancak bugüne kadar resmi süreç tamamlanarak metrolarda internet erişimi sağlanamadı.AK Partili Meclis Üyesi Serdar Duran, meclis oturumunda yaptığı açıklama ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da 15 Ekim Cuma gününden itibaren internet hizmeti verilmeye başlanacağını duyurdu. Duran “Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında, internet erişiminden faydalanabileceksiniz. Metrolarımızda güvenli internet için İBB yönetiminin alması gereken tedbirler var. Bu konuda bizler iktidar partisi olarak gereken her türlü desteği vereceğiz” dedi.CHP’li İBB Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da İBB’nin İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığından metroların internet erişimine açılması için gerekli iznin henüz gelmediğini açıklayarak “Metrolarda ayrım yapılmamalı. Metroda internet olacaksa U ya da M harfi fark etmeden herkes kullanabilmeli. O izin İçişleri Bakanlığından mı geldi? Bir bilgi varsa bizimle de paylaşılırsa biz de en kısa zamanda çalışmalarımızı başlatalım” diye konuştu.AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, güvenli internetin tüm metrolarda olacağını söyleyerek “Tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Açın wifileri” dedi. İBB'nin metroları internet erişimine açabilmek için İçişleri Bakanlığı'ndan izni bekleyeceği öğrenildi.
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istanbul, marmaray, wifi, metro

Marmaray internet erişimine açılıyor, İBB metroları için izin bekleniyor

00:53 14.10.2021
© AAMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AA
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İBB Meclisi’nde AK Parti grubu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray’da 15 Ekim Cuma gününden itibaren internet hizmeti verilmeye başlanacağını açıkladı ve “U harfi göreceğiniz her metro hattında, internet erişiminden faydalanabileceksiniz” denildi.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İBB Meclisi ekim ayı oturumlarında güvenlik gerekçesiyle internetin kullanılamadığı metrolar ve Marmaray hattı ile ilgili açıklama yapıldı. Geçtiğimiz haziran ayında İBB Meclisi'nde oybirliği ile İBB metrolarında internet erişiminin sağlanabilmesi için karar alınmıştı. Ancak bugüne kadar resmi süreç tamamlanarak metrolarda internet erişimi sağlanamadı.
AK Partili Meclis Üyesi Serdar Duran, meclis oturumunda yaptığı açıklama ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da 15 Ekim Cuma gününden itibaren internet hizmeti verilmeye başlanacağını duyurdu. Duran “Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında, internet erişiminden faydalanabileceksiniz. Metrolarımızda güvenli internet için İBB yönetiminin alması gereken tedbirler var. Bu konuda bizler iktidar partisi olarak gereken her türlü desteği vereceğiz” dedi.
CHP’li İBB Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da İBB’nin İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığından metroların internet erişimine açılması için gerekli iznin henüz gelmediğini açıklayarak “Metrolarda ayrım yapılmamalı. Metroda internet olacaksa U ya da M harfi fark etmeden herkes kullanabilmeli. O izin İçişleri Bakanlığından mı geldi? Bir bilgi varsa bizimle de paylaşılırsa biz de en kısa zamanda çalışmalarımızı başlatalım” diye konuştu.
AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, güvenli internetin tüm metrolarda olacağını söyleyerek “Tüm İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Açın wifileri” dedi. İBB'nin metroları internet erişimine açabilmek için İçişleri Bakanlığı'ndan izni bekleyeceği öğrenildi.
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