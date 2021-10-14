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https://tr.sputniknews.com/20211014/mebden-ders-kitaplari-karari-bakanlik-tarafindan-belirlenmeyen-kitaplar-ogrencilere-aldirilmayacak-1049815986.html
MEB'den ders kitapları kararı: Bakanlık tarafından belirlenmeyen kitaplar öğrencilere aldırılmayacak
MEB'den ders kitapları kararı: Bakanlık tarafından belirlenmeyen kitaplar öğrencilere aldırılmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı'na, bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı ve diğer eğitim araç-gereçlerinin niteliklerinin arttırılmasına... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T13:21+0300
2021-10-14T13:22+0300
yaşam
meb
okul
ders
öğrenci
ders kitabı
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MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmeliğe göre, ders kitabı ve eğitim araçları nitelikleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenen ders kitapları ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik eğitim içeriklerine dair kriterlere uygun olarak hazırlanacak.Ders kitaplarında aranan nitelikler, tarihi, kültürel, milli ve manevi değerleri kapsayıcı şekilde belirlendi.Ders kitaplarının kalitesinin arttırılması amacıyla kitap yazım sürecinde program geliştirme, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik uzmanı bulundurulması zorunlu hale getirildi.Basılı materyallerin yanı sıra çağın gereksinimleri doğrultusunda dijital ve mekanik içeriklerin de yer alması hedeflendi.Dijital ve mekanik içeriklerin uzman kişilerce incelenmesinin gerekliliği doğrultusunda "çoklu ortam tasarım inceleme uzmanı" tanımı eklendi.Türkçe ve yabancı dil ders kitapları, dinleme ve izleme becerisini kazandırmaya yönelik elektronik eğitim içerikleri ile takım halinde hazırlanacak ve değerlendirmeleri birlikte yapılacak.Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan ders kitapları ile engelli öğretmenler için hazırlanacak öğretmen kılavuz kitabında engel durumları dikkate alınacak.Kitapların ilk sayfalarında yer alacak unsurlarKitaplarda yer alacak Türk bayrağının, Türk Bayrağı Tüzüğü'ne uygun olması gerekiyor.İkinci yaprak ve devamında, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarına ait kitaplarda, yaprağın ön yüzünde Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası, yaprağın arka yüzünde Öğrenci Andı, üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ve resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunacak.İlkokul 4'üncü, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile ortaöğretim ve yaygın eğitim kitaplarında, ikinci yaprağın ön yüzünde Türk bayrağı ile İstiklal Marşı, yaprağın arka yüzünde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ile resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunacak.Azınlık okulları veya yabancılarca açılmış özel okulların kitaplarıAzınlık okulları veya yabancılar tarafından açılmış özel okullar, kendi dillerinde okutulmak üzere hazırladıkları yahut hazırlattıkları ders kitapları ve bu kitapların yeminli mütercimlerce tercüme edilmiş bir nüshasını, incelenmek üzere ilgili hizmet birimi kanalıyla Başkanlığa gönderecek. Bu kitaplar, Başkanlıkça oluşturulacak komisyonca incelenecek. Başvuru sahibi tarafından hazırlanmış ve okutulmakta olan ders kitapları, azınlık okullarınca kendi dillerine çevrilerek okutulmak istenmesi halinde ilgili hizmet birimi ile iş birliği yapılarak Başkanlıkça belirlenen usullere göre incelenecek.Kitabın kimliğini belirleyici nitelikte bilgi veya kenar süsü, sayfa numarası gibi simge ya da işaretler bulunan taslak ders kitapları incelemeye alınmayacak, incelemeye alınmış olsa dahi inceleme ve değerlendirmenin herhangi bir safhasında fark edilmesi halinde Kurulca inceleme işlemi durdurularak başvuru sahibine iade edilecek. İnceleme sürecinde yabancı dil kitaplarında özel ad kullanılamayacak.İnceletme ücretiÖzel yayınevleri tarafından hazırlanan taslak ders kitapları ile ders kitabı dışındaki diğer eğitim araç-gereçleri ücret karşılığında inceletilecek.Özel yayınevleri tarafından hazırlanan taslak ders kitabı ve diğer eğitim araç-gereçleri için ilkokul taslak ders kitaplarının her biri için artışlar yapıldı. Yönetmeliğe göre, bu ücretler devlet memur aylık katsayı göstergeleri dikkate alınarak hesaplanacak. İnceletme ve inceleme ücreti kapsamında gösterge rakamının devlet memuru aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak. Kitapların takım olması halinde ödenecek ücret yüzde 25 oranında artırılacak.Ders kitapları incelenmesine yönelik panelist niteliklerinde düzenlemeler yapıldı. Her bir panel, alan eğitimcileri ve uzmanları ile dil inceleme ve tasarım inceleme uzmanlarından oluşacak. Panelde en az beş, en çok sekiz üye bulunacak. Panelistlere kitap inceleme ücretlerinde benzer bir iyileştirme yapıldı.Panel sürecinin yüz yüze yapılmasının yanı sıra çevrim içi ortamlarda da yapılmasına imkan verildi.Bakanlıkça belirlenmeyenler öğrencilere aldırılmayacakKurulca kabul edilen ders kitabının karara bağlanmış orijinal nüshasının baskısı yapılacak. Ders kitaplarının uygunluk süresi, Kurul kararında belirtilen öğretim yılından itibaren beş öğretim yılı olacak.Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamayacak.Kamu yararı sağlanmasıYönetmelikte, baskı ve dağıtım hizmetleri için verilen esnek süre ile kamu yararının sağlanması amaçlandı. Eser ve eser sahipliği, manevi-mali haklar ve bağlantılı hakların korunmasına yönelik düzenlemelerin yönetmelikle kitap yazım ve başvuru süreçleri tek bir panel dönemine indirilerek ders kitaplarının kalitesinin arttırılması hedeflendi. Nesnel değerlendirme ölçütleri kullanılmasına imkan verilerek kişisel değerlendirmelerin kanıta dayalı olması istendi.
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meb, okul, ders, öğrenci, ders kitabı

MEB'den ders kitapları kararı: Bakanlık tarafından belirlenmeyen kitaplar öğrencilere aldırılmayacak

13:21 14.10.2021 (güncellendi: 13:22 14.10.2021)
© AAÖzel okul, eğitim, öğrenci, okul
Özel okul, eğitim, öğrenci, okul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı'na, bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı ve diğer eğitim araç-gereçlerinin niteliklerinin arttırılmasına yönelik usul ve esaslar yeniden düzenlendi.
MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre, ders kitabı ve eğitim araçları nitelikleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenen ders kitapları ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik eğitim içeriklerine dair kriterlere uygun olarak hazırlanacak.
Ders kitaplarında aranan nitelikler, tarihi, kültürel, milli ve manevi değerleri kapsayıcı şekilde belirlendi.
Ders kitaplarının kalitesinin arttırılması amacıyla kitap yazım sürecinde program geliştirme, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik uzmanı bulundurulması zorunlu hale getirildi.
Basılı materyallerin yanı sıra çağın gereksinimleri doğrultusunda dijital ve mekanik içeriklerin de yer alması hedeflendi.
Dijital ve mekanik içeriklerin uzman kişilerce incelenmesinin gerekliliği doğrultusunda "çoklu ortam tasarım inceleme uzmanı" tanımı eklendi.
Türkçe ve yabancı dil ders kitapları, dinleme ve izleme becerisini kazandırmaya yönelik elektronik eğitim içerikleri ile takım halinde hazırlanacak ve değerlendirmeleri birlikte yapılacak.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan ders kitapları ile engelli öğretmenler için hazırlanacak öğretmen kılavuz kitabında engel durumları dikkate alınacak.

Kitapların ilk sayfalarında yer alacak unsurlar

Kitaplarda yer alacak Türk bayrağının, Türk Bayrağı Tüzüğü'ne uygun olması gerekiyor.
İkinci yaprak ve devamında, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarına ait kitaplarda, yaprağın ön yüzünde Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası, yaprağın arka yüzünde Öğrenci Andı, üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ve resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunacak.
İlkokul 4'üncü, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile ortaöğretim ve yaygın eğitim kitaplarında, ikinci yaprağın ön yüzünde Türk bayrağı ile İstiklal Marşı, yaprağın arka yüzünde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, üçüncü yaprağın ön yüzünde Atatürk resmi ile resmin alt kısmında Mustafa Kemal Atatürk yazısı bulunacak.

Azınlık okulları veya yabancılarca açılmış özel okulların kitapları

Azınlık okulları veya yabancılar tarafından açılmış özel okullar, kendi dillerinde okutulmak üzere hazırladıkları yahut hazırlattıkları ders kitapları ve bu kitapların yeminli mütercimlerce tercüme edilmiş bir nüshasını, incelenmek üzere ilgili hizmet birimi kanalıyla Başkanlığa gönderecek. Bu kitaplar, Başkanlıkça oluşturulacak komisyonca incelenecek. Başvuru sahibi tarafından hazırlanmış ve okutulmakta olan ders kitapları, azınlık okullarınca kendi dillerine çevrilerek okutulmak istenmesi halinde ilgili hizmet birimi ile iş birliği yapılarak Başkanlıkça belirlenen usullere göre incelenecek.
Kitabın kimliğini belirleyici nitelikte bilgi veya kenar süsü, sayfa numarası gibi simge ya da işaretler bulunan taslak ders kitapları incelemeye alınmayacak, incelemeye alınmış olsa dahi inceleme ve değerlendirmenin herhangi bir safhasında fark edilmesi halinde Kurulca inceleme işlemi durdurularak başvuru sahibine iade edilecek. İnceleme sürecinde yabancı dil kitaplarında özel ad kullanılamayacak.

İnceletme ücreti

Özel yayınevleri tarafından hazırlanan taslak ders kitapları ile ders kitabı dışındaki diğer eğitim araç-gereçleri ücret karşılığında inceletilecek.
Özel yayınevleri tarafından hazırlanan taslak ders kitabı ve diğer eğitim araç-gereçleri için ilkokul taslak ders kitaplarının her biri için artışlar yapıldı. Yönetmeliğe göre, bu ücretler devlet memur aylık katsayı göstergeleri dikkate alınarak hesaplanacak. İnceletme ve inceleme ücreti kapsamında gösterge rakamının devlet memuru aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak. Kitapların takım olması halinde ödenecek ücret yüzde 25 oranında artırılacak.
Ders kitapları incelenmesine yönelik panelist niteliklerinde düzenlemeler yapıldı. Her bir panel, alan eğitimcileri ve uzmanları ile dil inceleme ve tasarım inceleme uzmanlarından oluşacak. Panelde en az beş, en çok sekiz üye bulunacak. Panelistlere kitap inceleme ücretlerinde benzer bir iyileştirme yapıldı.
Panel sürecinin yüz yüze yapılmasının yanı sıra çevrim içi ortamlarda da yapılmasına imkan verildi.

Bakanlıkça belirlenmeyenler öğrencilere aldırılmayacak

Kurulca kabul edilen ders kitabının karara bağlanmış orijinal nüshasının baskısı yapılacak. Ders kitaplarının uygunluk süresi, Kurul kararında belirtilen öğretim yılından itibaren beş öğretim yılı olacak.
Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamayacak.

Kamu yararı sağlanması

Yönetmelikte, baskı ve dağıtım hizmetleri için verilen esnek süre ile kamu yararının sağlanması amaçlandı. Eser ve eser sahipliği, manevi-mali haklar ve bağlantılı hakların korunmasına yönelik düzenlemelerin yönetmelikle kitap yazım ve başvuru süreçleri tek bir panel dönemine indirilerek ders kitaplarının kalitesinin arttırılması hedeflendi. Nesnel değerlendirme ölçütleri kullanılmasına imkan verilerek kişisel değerlendirmelerin kanıta dayalı olması istendi.
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