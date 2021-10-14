Merkez Bankası yönetiminde değişiklik: İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, Merkez Bankası'nda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleşti.Merkez Bankası'nın iki başkan yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi görevden alındı ve yerlerine atamalar yapıldı.Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etmişti.
Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine de Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, Merkez Bankası'nda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleşti.
Merkez Bankası'nın iki başkan yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi görevden alındı ve yerlerine atamalar yapıldı.
Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.