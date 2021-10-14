Merkez Bankası'ndaki görev değişimleri sonrası dolarda tarihi zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliklerinin ardından dolar 9.18'in üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Euro kuru da 10.66'nın üzerini test etti. Gram altın da 526.42 lira seviyesine yükseldi.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan atama kararıyla, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.Görevden alınan isimlerin yerine Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak ve Para Politikası Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.Kararın ardından dolar rekor tazelerken, 9.18 seviyesine kadar yükseldi. Dolar, 01:15 itibariyle 9.17 seviyesinden işlem görüyor.Erdoğan ile Kavcıoğlu görüşmüştüKarardan önce Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bloomberg'in haberine göre olumlu geçtiği belirtilen görüşmede Para Politikası Kurulu'nda değişiklik ele alınmıştı.
Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınmalarının ardından dolar 9.18 seviyesine kadar yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliklerinin ardından dolar 9.18'in üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Euro kuru da 10.66'nın üzerini test etti. Gram altın da 526.42 lira seviyesine yükseldi.
Karardan önce Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bloomberg'in haberine göre olumlu geçtiği belirtilen görüşmede Para Politikası Kurulu'nda değişiklik ele alınmıştı.