Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211014/merkez-bankasindaki-gorev-degisimleri-sonrasi-dolar-912ye-yukseldi-1049802279.html
Merkez Bankası'ndaki görev değişimleri sonrası dolarda tarihi zirve
Merkez Bankası'ndaki görev değişimleri sonrası dolarda tarihi zirve
Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T00:20+0300
2021-10-14T01:11+0300
ekonomi
dolar
merkez bankası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0b/1043204575_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a0d6216fd8f5668282d8825deb8f747a.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliklerinin ardından dolar 9.18'in üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Euro kuru da 10.66'nın üzerini test etti. Gram altın da 526.42 lira seviyesine yükseldi.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan atama kararıyla, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.Görevden alınan isimlerin yerine Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak ve Para Politikası Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.Kararın ardından dolar rekor tazelerken, 9.18 seviyesine kadar yükseldi. Dolar, 01:15 itibariyle 9.17 seviyesinden işlem görüyor.Erdoğan ile Kavcıoğlu görüşmüştüKarardan önce Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bloomberg'in haberine göre olumlu geçtiği belirtilen görüşmede Para Politikası Kurulu'nda değişiklik ele alınmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0b/1043204575_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6703a42912919d514ea9862515a8257c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, merkez bankası

Merkez Bankası'ndaki görev değişimleri sonrası dolarda tarihi zirve

00:20 14.10.2021 (güncellendi: 01:11 14.10.2021)
© AADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AA
Abone ol
Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınmalarının ardından dolar 9.18 seviyesine kadar yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliklerinin ardından dolar 9.18'in üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Euro kuru da 10.66'nın üzerini test etti. Gram altın da 526.42 lira seviyesine yükseldi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan atama kararıyla, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.
Görevden alınan isimlerin yerine Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak ve Para Politikası Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.
Kararın ardından dolar rekor tazelerken, 9.18 seviyesine kadar yükseldi. Dolar, 01:15 itibariyle 9.17 seviyesinden işlem görüyor.
© Fotoğrafdolar 9.17
dolar 9.17 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
dolar 9.17
© Fotoğraf

Erdoğan ile Kavcıoğlu görüşmüştü

Karardan önce Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bloomberg'in haberine göre olumlu geçtiği belirtilen görüşmede Para Politikası Kurulu'nda değişiklik ele alınmıştı.
1192108
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:07Muharrem İnce: Az önce Zaytung haberi esprisi yapmıştım, baktım gerçek olmuş
01:06AK Partili Kurtulmuş: Terör örgütlerine silah verilmesin, iki hafta sonra hiçbiri kalmaz
00:53Marmaray internet erişimine açılıyor, İBB metroları için izin bekleniyor
00:42Eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp 450 metre sürükledi
00:41'Son şans': Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kökeninin araştırılması için danışma grubu kurdu
00:20Merkez Bankası'ndaki görev değişimleri sonrası dolarda tarihi zirve
00:17Şanlıurfa'da aile sağlık merkezi çalışanlarına saldırmak isteyen 2 kişi yakalandı
00:17'Suriye hava savunma sistemleri, Humus semalarındaki hedefleri vurdu'
00:08Merkez Bankası yönetiminde değişiklik: İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı
00:01Sağlık personeline yönelik saldırıya ilişkin Bakan Koca'dan açıklama: Asla toleransımız yok
DünIrak'ta Şii siyasi liderler, Sadr Hareketi'nin kazandığı seçimin sonuçlarını kabul etmedi
DünAmasya Valisi Masatlı: 4 bin TL’ye mermerde çalışacak eleman bulunamıyor
DünBloomberg: Erdoğan ile Kavcıoğlu faiz oranlarını belirleyen komite üyesinin değiştirilmesini görüştü
DünAssos Dayanışması: 2 bin 600 yıllık Assos Antik Kenti’nde doğa ve tarih katliamı yapılıyor
Dünİspanya’da üniversiteye silahlı saldırı: Pompalı tüfekle etrafa ateş açtı
DünKadıköy'de sokak ortasında cinayet: '20 yıllık iddia' nedeniyle öldürdü
DünABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölümler rekor kırdı
DünAK Partili Ala: AB'yle ilişkileri hızlandırma vaktinin geldiğini düşünüyoruz
DünAli Topuz ve Cansu Çamlıbel Gazete Duvar’dan ayrıldı: 'Bir kişiye hakkım helal değil'
DünNorveç'te oklu saldırı: En az 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var