https://tr.sputniknews.com/20211014/milli-savunma-bakani-akardan-suriye-aciklamasi-gereken-ne-varsa-yeri-zamani-geldiginde-yapilacak-1049809737.html

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Suriye açıklaması: Gereken ne varsa yeri, zamanı geldiğinde yapılacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Suriye açıklaması: Gereken ne varsa yeri, zamanı geldiğinde yapılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen PKK/YPG saldırılarına ilişkin, “Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T10:32+0300

2021-10-14T10:32+0300

2021-10-14T11:02+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

hulusi akar

suriye

ypg

ypg/pkk

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Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine katıldı, MSÜ’nün idari ve askeri yönetim kadrosuyla askeri ve akademik eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik değerlendirme toplantısı yaptı.Toplantılarda konuşan Akar, dünyada ve bölgede savunma ve güvenlik konuları başta olmak üzere ciddi gelişme ve değişimlerin yaşandığını belirtti. Bunları yakından takip ederek her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Akar, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası ortamda bir özne haline geldiğini belirtti.Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, “Aldığımız raporlarla anlık takip ediyoruz. Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, yeri ve zamanı geldiğinde aynı şekilde yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herhangi bir şekilde ‘taviz, mücadeleden vazgeçmek’ gibi bir şey asla söz konusu değil. Asil milletimizin hakkını, hukukunun her bir zerresini korumak bizim boynumuzun borcu. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.'Bu işler onları aşar'Suriye’nin kuzeyine ilişkin ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatları hatırlatan Akar, şunları söyledi:Doğu Akdeniz’de son dönemdeki gelişmelere de değinen Akar, şu açıklamalarda bulundu:'Terör koridoruna izin vermeyeceğiz'Akar, Türkiye’nin tüm komşularının sınırlarına ve egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirterek, “Diğer taraftan da ülkemizi korumak bizim boynumuzun borcu. Orada teröristler varsa eğer siz de onlara herhangi bir işlem yapamıyorsanız biz yapmak zorundayız. İnşallah 40 yıldan beri devam eden bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Diğer taraftan siz binlerce kilometreden bizim güneyimize gelecek, ‘bazı eylemlerin güvenliğinizi tehdit ettiğini’ söyleyeceksiniz, biz sınırlarımızın dibindeki oluşumlara bigâne kalacağız. Böyle bir şey düşünülemez. Orada herhangi bir şekilde terör koridoru oluşturulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Onu yapmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük” açıklamalarında bulundu.'Terörist neredeyse hedefimiz orası'Terörle mücadelede 24 Temmuz 2015’ten itibaren yeni bir sürecin başlatıldığını, yeni konsept kapsamında teröristlerin kaynağında etkisiz hale getirildiğini dile getiren Akar, “Terörist neredeyse hedefimiz orası” diye konuştu.“PKK eşittir YPG” ifadesini kullanan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Bakan Akar, “24 Temmuz 2015’te başlayan terörle yoğun mücadele kapsamında bugüne kadar 18 bin 609 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak’tan itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 201 oldu” ifadelerini kullandı.'Vatanı ve milleti için çalışan bir ordu”Türkiye’nin sismik araştırma gemilerinin faaliyetlerine ilişkin ilan ettiği NAVTEX’lere yönelik son dönemde yapılan bazı değerlendirmelere değinen Akar, şöyle konuştu:MSÜ’ye öğrenci alımıMilli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımına yönelik ortaya atılan bazı iddialara ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, “Öğrencilerin alımı, tayinler, terfiler mevzuat çerçevesinde kılı kırk yararak icra edilen faaliyetler. ‘Etki edilme’ gibi bir şey söz konusu olamaz. Birtakım bilgileri alıp, onu ona bunu buna katıp ortaya karışık bir şeyler atmak çok yanlış işler. Bakanlığımız bu konuda büyük bir hassasiyetle kendisine verilen görevleri yapma azim ve kararlılığındadır” ifadelerini kullandı.MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu tarafından ilk dersin verilmesinin ardından Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığına geçerek bir süre “Avrasya Barışı 2021 Tatbikatı”nı takip etti.

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milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar, suriye, ypg, ypg/pkk