Muharrem İnce: Az önce Zaytung haberi esprisi yapmıştım, baktım gerçek olmuş

Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın görevden alınması ve dolarda yaşanan hareketlilikle ilgili Muharrem İnce, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.İnce paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Az önce Zaytung haberi esprisi yapmıştım. Programdan sonra baktım gerçek olmuş. Merkez Bankası’nda 3 isim görevden alınmış. Faizi düşürdükleri için mi alındı? Faizi yükseltmek istedikleri için mi alındı? Bilene, anlayana aşk olsun. 1 dolar 9.16 TL. Yazık bu memlekete"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası'ndaki görev değişimleri sonrası dolarda yaşanan yükselişle ilgili "Az önce Zaytung haberi esprisi yapmıştım. Programdan sonra baktım gerçek olmuş" yorumunda bulundu.
Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın görevden alınması ve dolarda yaşanan hareketlilikle ilgili Muharrem İnce, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
İnce paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Az önce Zaytung haberi esprisi yapmıştım. Programdan sonra baktım gerçek olmuş. Merkez Bankası’nda 3 isim görevden alınmış. Faizi düşürdükleri için mi alındı? Faizi yükseltmek istedikleri için mi alındı? Bilene, anlayana aşk olsun. 1 dolar 9.16 TL. Yazık bu memlekete"
Az önce Zaytung haberi esprisi yapmıştım. Programdan sonra baktım gerçek olmuş. Merkez Bankası’nda 3 isim görevden alınmış. Faizi düşürdükleri için mi alındı? Faizi yükseltmek istedikleri için mi alındı? Bilene, anlayana aşk olsun. 1 dolar 9.16 TL. Yazık bu memlekete!