https://tr.sputniknews.com/20211014/nijerya-isidin-bati-afrikadaki-liderinin-olduruldugunu-duyurdu-1049824229.html

Nijerya, IŞİD'in Batı Afrika'daki liderinin öldürüldüğünü duyurdu

Nijerya, IŞİD'in Batı Afrika'daki liderinin öldürüldüğünü duyurdu

Nijerya Genelkurmay Başkanı Lucky Irabor, IŞİD'in Batı Afrika'daki lideri Ebu Musab el-Bernavi'nin öldürüldüğünü bildirdi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T16:43+0300

2021-10-14T16:43+0300

2021-10-14T16:43+0300

dünya

afrika

işid

boko haram

işid'in batı afrika eyaleti (iswap)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102177/09/1021770998_25:0:1269:700_1920x0_80_0_0_2dac878eb400252973f3939e4fa80a71.jpg

Nijerya Genelkurmay Başkanı Lucky Irabor, IŞİD'in Batı Afrika Eyaleti (ISWAP) örgütünü yöneten Ebu Musab el-Bernavi'nin öldürüldüğünü duyurdu.Irabor, düzenlediği basın toplantısında, "El Bernavi'nin öldüğünü size yetkili ağızdan doğrulayabilirim. Bu kadar sade. O öldü" ifadelerini kullandı.Genelkurmay Başkanı, Irabor'un nasıl ve ne zaman öldüğü konusunda herhangi bir detay vermedi.Öte yandan ISWAP örgütü, liderinin ölümüne ilişkin açıklamalara yanıt vermedi.Nijerya, 2009 yılından beri El Kaide ve IŞİD bağlantılı örgütlerle mücadele ediyor.Ebu Musab el-Bernavi ise, IŞİD'e bağlı Boko Haram örgütünün kurucusunun oğlu olmasıyla öne çıkıyor.ISWAP grubu, 2016'da Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun ölmesinin ardından örgütten ayrışan militanlar tarafından kurulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210902/yaklasik-6-bin-boko-haram-militani-nijerya-ordusuna-teslim-oldu-1048562561.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afrika, işid, boko haram, işid'in batı afrika eyaleti (iswap)