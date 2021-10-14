https://tr.sputniknews.com/20211014/nijerya-isidin-bati-afrikadaki-liderinin-olduruldugunu-duyurdu-1049824229.html
Nijerya, IŞİD'in Batı Afrika'daki liderinin öldürüldüğünü duyurdu
Nijerya, IŞİD'in Batı Afrika'daki liderinin öldürüldüğünü duyurdu
Nijerya Genelkurmay Başkanı Lucky Irabor, IŞİD'in Batı Afrika'daki lideri Ebu Musab el-Bernavi'nin öldürüldüğünü bildirdi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T16:43+0300
2021-10-14T16:43+0300
2021-10-14T16:43+0300
dünya
afrika
işid
boko haram
işid'in batı afrika eyaleti (iswap)
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Nijerya Genelkurmay Başkanı Lucky Irabor, IŞİD'in Batı Afrika Eyaleti (ISWAP) örgütünü yöneten Ebu Musab el-Bernavi'nin öldürüldüğünü duyurdu.Irabor, düzenlediği basın toplantısında, "El Bernavi'nin öldüğünü size yetkili ağızdan doğrulayabilirim. Bu kadar sade. O öldü" ifadelerini kullandı.Genelkurmay Başkanı, Irabor'un nasıl ve ne zaman öldüğü konusunda herhangi bir detay vermedi.Öte yandan ISWAP örgütü, liderinin ölümüne ilişkin açıklamalara yanıt vermedi.Nijerya, 2009 yılından beri El Kaide ve IŞİD bağlantılı örgütlerle mücadele ediyor.Ebu Musab el-Bernavi ise, IŞİD'e bağlı Boko Haram örgütünün kurucusunun oğlu olmasıyla öne çıkıyor.ISWAP grubu, 2016'da Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun ölmesinin ardından örgütten ayrışan militanlar tarafından kurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210902/yaklasik-6-bin-boko-haram-militani-nijerya-ordusuna-teslim-oldu-1048562561.html
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afrika, işid, boko haram, işid'in batı afrika eyaleti (iswap)
Nijerya, IŞİD'in Batı Afrika'daki liderinin öldürüldüğünü duyurdu
Nijerya Genelkurmay Başkanı Lucky Irabor, IŞİD'in Batı Afrika'daki lideri Ebu Musab el-Bernavi'nin öldürüldüğünü bildirdi.
Nijerya Genelkurmay Başkanı Lucky Irabor, IŞİD'in Batı Afrika Eyaleti (ISWAP) örgütünü yöneten Ebu Musab el-Bernavi'nin öldürüldüğünü duyurdu.
Irabor, düzenlediği basın toplantısında, "El Bernavi'nin öldüğünü size yetkili ağızdan doğrulayabilirim. Bu kadar sade. O öldü" ifadelerini kullandı.
Genelkurmay Başkanı, Irabor'un nasıl ve ne zaman öldüğü konusunda herhangi bir detay vermedi.
Öte yandan ISWAP örgütü, liderinin ölümüne ilişkin açıklamalara yanıt vermedi.
Nijerya, 2009 yılından beri El Kaide ve IŞİD bağlantılı örgütlerle mücadele ediyor.
Ebu Musab el-Bernavi ise, IŞİD'e bağlı Boko Haram örgütünün kurucusunun oğlu olmasıyla öne çıkıyor.
ISWAP grubu, 2016'da Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun ölmesinin ardından örgütten ayrışan militanlar tarafından kurulmuştu.