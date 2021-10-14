https://tr.sputniknews.com/20211014/nijerya-turkiyeden-donenlere-karantinayi-kaldirdi-1049830794.html

Nijerya, Türkiye'den dönenlere karantinayı kaldırdı

Nijerya, Türkiye'den dönenlere karantinayı kaldırdı

Nijerya, koronavirüs nedeniyle Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara yönelik karantina uygulamasını kaldırdı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T20:07+0300

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koronavirüs

türkiye

nijerya

karantina

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Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele (PSC) Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, hükümetin daha önce Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelen yolculara uyguladığı 7 günlük karantina zorunluğunu kaldırdığını duyurdu.Mustapha, bu kararın PSC'nin, salgından etkilenen ülkelerdeki gelişmeleri tekrar gözden geçirmesinin ardından alındığını ifade etti.Öte yandan, ülkeye giriş yapacak tüm yolcuların seyahatten 72 saat önce yapılan negatif Kovid-19 testi sonucu gösterme kararı devam ediyor.Nijerya hükümeti, koronavirüsle mücadele kapsamında 4 Mart'tan itibaren Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dan gelecek yolculara 7 günlük karantina zorunluğu getirmişti.Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 208 bin 153 kişi virüse yakalandı, bunlardan 195 bin 936'sı sağlığına kavuştu, 2 bin 756 kişi ise yaşamını yitirdi.

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türkiye, nijerya, karantina