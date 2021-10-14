https://tr.sputniknews.com/20211014/nikein-just-do-it-sloganinin-mucidi-hayatini-kaybetti-1049808672.html

Nike'ın 'Just do it' sloganının mucidi hayatını kaybetti

Nike'ın 'Just do it' sloganının mucidi hayatını kaybetti

Spor giyim markası Nike'ın 'Just do it' (Sadece yap) sloganının mucidi David Kennedy, 82 yaşında hayatını kaybetti. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T09:30+0300

2021-10-14T09:30+0300

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spor

nike

reklam

slogan

david kennedy

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Önde gelen spor giyim markalarından Nike'ın ünlü 'Just do it' (Sadece yap) sloganının mucidi, ünlü reklamcı David Kennedy hayatını kaybetti.Wieden+Kennedy reklam ajansının yarısının sahibi olan Kenndy, genel manada toplumda kültürel simgeler haline gelen reklamların sahibiydi.Kennedy'nin 1988 yılında Nike firması için icat ettiği 'Sadece yap' sloganı, reklamcılık tarihindeki en vurucu sloganlardan biri olarak görülüyor.Diğer yandan Nike'ın ürettiği antrenman ayakkabısının, profesyonel beyzbol ve Amerikan futbolu oyuncusu Bo Jackson'ın yer aldığı reklam 'Bo Knows' adlı reklam dizisinde emeği geçen Kennedy, Spike Lee ve Michael Jordan'ın yer aldığı reklam dizilerinde de çalıştı.1995 yılında Wieden+Kennedy'den ayrılan ünlü reklamcının New York'taki Modern Sanatlar Müzesi'nde heykeltraş olarak kariyerini sürdürdüğü belirtiliyor.82 yaşında hayata gözlerini yuman Kennedy'nin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

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nike, reklam, slogan, david kennedy