Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211014/nikkei-asia-analizi-guclu-dolar-turkiyeden-guney-koreye-enerji-fakiri-ulkeleri-sikistiriyor-1049832599.html
Nikkei Asia analizi: Güçlü dolar, Türkiye'den Güney Kore'ye enerji fakiri ülkeleri sıkıştırıyor
Nikkei Asia analizi: Güçlü dolar, Türkiye'den Güney Kore'ye enerji fakiri ülkeleri sıkıştırıyor
Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Asia, ABD dolarının Türk lirası karşısında rekor değer kazanması durumunu da mercek altına alan analizinde... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T21:21+0300
2021-10-14T22:00+0300
ekonomi
abd
çin
endonezya
hindistan
güney afrika
türkiye
güney kore
japonya
tayland
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049740170_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_844b4ab35448cf972290762fe1d1a103.jpg
'Yüksek ham petrol fiyatlarının yarattığı baskıya ilaveten, doların faize dayalı gücünün, Türkiye, Brezilya ve Güney Kore gibi enerji ithal eden ekonomilerin para birimlerine sert darbe indirdiğini' belirten Nikkei Asia analizi, 'salı günü Türk lirasının dolar karşısında ağustos sonuna kıyasla yüzde 8 değer kaybına uğradığını, Güney Kore para birimi wonun son 15 ayın en düşük düzeyine indiğini, Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Lee Ju-yeol'un ulusal para birimini desteklemek için müdahale işareti verdiğini' sıraladı.'Hem ulusal para birimlerinin zayıflamasının ithalat fiyatlarında artışa neden olarak ülke ekonomilerini durgunlaştırma riski taşıdığına, hem de Çin'in büyümesine ilişkin belirsizliğin üzerine dolar ve petrol rallilerinin küresel ekonomi için risklere dönüştüğüne' dikkat çeken analizde şöyle denildi:Gözler Fed'de"ABD'nin yüksek faiz oranları doların yükselişini körüklüyor. Enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceği görüşü üzerine (ABD Merkez Bankası niteliğindeki) Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını er ya da geç yükseltmesi beklenirken, 10 yıllık Hazine bonolarının getirisi cuma günü geçici olarak yüzde 1.6 aralığına yükseldi ki, bu, kabaca son 4 ayın en yüksek seviyesi.""Doların kazanımlarının etkisi çeşitlilik arz ediyor. Singapur doları ve Tayland bahtı ağustos sonu ile salı arasında yaklaşık yüzde 1 ile 3 arasında değer erozyonuna uğrarken, yen dolar karşısında 113 aralığına düşerek son 34 ayın en zayıf seviyesine indi.""Bunun tersine, kaynak zengini Rusya, Kanada ve Avustralya ulusal para birimlerinin güçlendiğini gördüler.""Para birimi zayıflığı, yatırım fonlarının çıkışına yol açar ve dolar cinsinden borcu büyütür. Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre Brezilya'nın devlet borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 90.6, Güney Afrika'nınki ise yüzde 68.8. Hem real hem de rand, ağustos ayının sonundan beri keskin bir şekilde zayıfladı."Büyümesi yabancı yatırıma bağımlı 'kırılgan beşli'"Her iki ülke de bir zamanlar Hindistan, Endonezya ve Türkiye ile birlikte 'Kırılgan Beşli' olarak adlandırılmıştı, zira bunlar, büyümek için yabancı yatırıma yüksek oranda bağımlı olmalarının dış şoklara karşı savunmasız hale getirdiği ülkeler.""Yükselen ham petrol fiyatları doların kazanımlarını hızlandırdı. Refinitiv/CoreCommodity CRB Endeksi, yaklaşık 6 yıl 10 aydır görülmediği kadar yüksek seviyelerde."'Merkez bankaları ikilemde'"Merkez bankaları için bu koşullar bir ikilem oluşturuyor. Güney Kore Merkez Bankası'nın (BOK) ağustos ayında politika faizini yükseltmesi, wonun değer kaybetmesini frenlemeye yetmedi. BOK, zayıf wona müsamaha göstermenin ithalat fiyatlarının yükselmesine ve ekonomik koşulların kötüleşmesine neden olabileceğinden endişe ediyor.""Yüksek petrol fiyatlarının kaynak ithalatçılarının cari hesap bakiyelerini kötüleştirmesi riski, para birimlerinin daha fazla satılmasına yol açan bir olasılık oluşturuyor. IMF tahminlerine göre Türkiye ve Tayland'ın cari açıkları GSYİH'nın yüzde 2.4'ü ve yüzde 0.5'i düzeyinde. Her iki ülkenin de ekonomileri, koronavirüs pandemisinden ağır darbe yiyen turizm sektörüne bağımlı."'Çin'e ihracat yapan ülkeler de zorda'"Bu arada Çin'deki ekonomik yavaşlama işaretleri, bir pazar olarak Çin'e bağımlı ekonomiler için kötüye alamet. Çin'in mal ithalatı, dolar bazında yıllık yüzde 17.6 artarak eylül ayında analistlerin tahminlerinin altında kaldı. Çin'in talebinin zayıflaması, en çok ihracatı yaptığı Çin'e bağımlı Güney Afrika gibi ülkelerin para birimlerini etkiliyor."
https://tr.sputniknews.com/20211014/merkez-bankasindaki-gorev-degisimleri-sonrasi-dolar-912ye-yukseldi-1049802279.html
https://tr.sputniknews.com/20211014/reuters-gorevden-alinan-yavas-ve-kucuk-para-politikasi-kurulunun-bazi-kararlarina-karsi-cikyordu-1049811270.html
https://tr.sputniknews.com/20211007/tcmb-baskani-kavcioglu-enflasyonda-etkili-unsurlar-turkiyede-de-etkisini-yitirecek-1049603611.html
https://tr.sputniknews.com/20211007/erdogan-salgin-doneminde-tum-dunya-kuculurken-ulkemiz-buyudu-1049606515.html
https://tr.sputniknews.com/20211005/evergrandenin-ardindan-bir-cinli-gayrimenkul--devi-daha-borc-krizinde-1049540206.html
https://tr.sputniknews.com/20210910/abd-hazine-bakanligi-en-zengin-yuzde-1-yilda-yilda-163-milyar-dolar-vergi-kacirmayi-beceriyor-1048788149.html
abd
çin
endonezya
hindistan
güney afrika
güney kore
japonya
tayland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049740170_231:0:1191:720_1920x0_80_0_0_76a700df4ce148b6cb9c50ae9f365370.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, endonezya, hindistan, güney afrika, türkiye, güney kore, japonya, tayland, dolar, fed, faiz, ulusal para birimleri, kaynak, enerji, hammadde, petrol, nikkei gazetesi, nikkei asian review

Nikkei Asia analizi: Güçlü dolar, Türkiye'den Güney Kore'ye enerji fakiri ülkeleri sıkıştırıyor

21:21 14.10.2021 (güncellendi: 22:00 14.10.2021)
© DHADöviz bürosu
Döviz bürosu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© DHA
Abone ol
Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Asia, ABD dolarının Türk lirası karşısında rekor değer kazanması durumunu da mercek altına alan analizinde, 'Türkiye'den Güney Kore'ye enerji yoksulu ülkelerin güçlü doların kıskacında sıkıştığı ve ABD'nin faizleri yükselteceği beklentisinin yatırımcıları dolara yönlendirdiği' değerlendirmesini yaptı.
'Yüksek ham petrol fiyatlarının yarattığı baskıya ilaveten, doların faize dayalı gücünün, Türkiye, Brezilya ve Güney Kore gibi enerji ithal eden ekonomilerin para birimlerine sert darbe indirdiğini' belirten Nikkei Asia analizi, 'salı günü Türk lirasının dolar karşısında ağustos sonuna kıyasla yüzde 8 değer kaybına uğradığını, Güney Kore para birimi wonun son 15 ayın en düşük düzeyine indiğini, Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Lee Ju-yeol'un ulusal para birimini desteklemek için müdahale işareti verdiğini' sıraladı.
'Hem ulusal para birimlerinin zayıflamasının ithalat fiyatlarında artışa neden olarak ülke ekonomilerini durgunlaştırma riski taşıdığına, hem de Çin'in büyümesine ilişkin belirsizliğin üzerine dolar ve petrol rallilerinin küresel ekonomi için risklere dönüştüğüne' dikkat çeken analizde şöyle denildi:

Gözler Fed'de

"ABD'nin yüksek faiz oranları doların yükselişini körüklüyor. Enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceği görüşü üzerine (ABD Merkez Bankası niteliğindeki) Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını er ya da geç yükseltmesi beklenirken, 10 yıllık Hazine bonolarının getirisi cuma günü geçici olarak yüzde 1.6 aralığına yükseldi ki, bu, kabaca son 4 ayın en yüksek seviyesi."
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndaki görev değişimleri sonrası dolarda tarihi zirve
00:20
"Doların kazanımlarının etkisi çeşitlilik arz ediyor. Singapur doları ve Tayland bahtı ağustos sonu ile salı arasında yaklaşık yüzde 1 ile 3 arasında değer erozyonuna uğrarken, yen dolar karşısında 113 aralığına düşerek son 34 ayın en zayıf seviyesine indi."
"Bunun tersine, kaynak zengini Rusya, Kanada ve Avustralya ulusal para birimlerinin güçlendiğini gördüler."
Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
EKONOMİ
Reuters: Görevden alınan Yavaş ve Küçük, Para Politikası Kurulu’nun bazı kararlarına karşı çıkıyordu
11:19
"Para birimi zayıflığı, yatırım fonlarının çıkışına yol açar ve dolar cinsinden borcu büyütür. Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre Brezilya'nın devlet borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 90.6, Güney Afrika'nınki ise yüzde 68.8. Hem real hem de rand, ağustos ayının sonundan beri keskin bir şekilde zayıfladı."

Büyümesi yabancı yatırıma bağımlı 'kırılgan beşli'

"Her iki ülke de bir zamanlar Hindistan, Endonezya ve Türkiye ile birlikte 'Kırılgan Beşli' olarak adlandırılmıştı, zira bunlar, büyümek için yabancı yatırıma yüksek oranda bağımlı olmalarının dış şoklara karşı savunmasız hale getirdiği ülkeler."
Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
TÜRKİYE
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda etkili unsurlar Türkiye'de de etkisini yitirecek
7 Ekim, 10:29
"Yükselen ham petrol fiyatları doların kazanımlarını hızlandırdı. Refinitiv/CoreCommodity CRB Endeksi, yaklaşık 6 yıl 10 aydır görülmediği kadar yüksek seviyelerde."

'Merkez bankaları ikilemde'

"Merkez bankaları için bu koşullar bir ikilem oluşturuyor. Güney Kore Merkez Bankası'nın (BOK) ağustos ayında politika faizini yükseltmesi, wonun değer kaybetmesini frenlemeye yetmedi. BOK, zayıf wona müsamaha göstermenin ithalat fiyatlarının yükselmesine ve ekonomik koşulların kötüleşmesine neden olabileceğinden endişe ediyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
TÜRKİYE
Erdoğan: Salgın döneminde tüm dünya küçülürken ülkemiz büyüdü
7 Ekim, 12:19
"Yüksek petrol fiyatlarının kaynak ithalatçılarının cari hesap bakiyelerini kötüleştirmesi riski, para birimlerinin daha fazla satılmasına yol açan bir olasılık oluşturuyor. IMF tahminlerine göre Türkiye ve Tayland'ın cari açıkları GSYİH'nın yüzde 2.4'ü ve yüzde 0.5'i düzeyinde. Her iki ülkenin de ekonomileri, koronavirüs pandemisinden ağır darbe yiyen turizm sektörüne bağımlı."
Evergrande - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
EKONOMİ
Evergrande'nin ardından bir Çinli gayrimenkul devi daha borç krizinde
5 Ekim, 15:09

'Çin'e ihracat yapan ülkeler de zorda'

"Bu arada Çin'deki ekonomik yavaşlama işaretleri, bir pazar olarak Çin'e bağımlı ekonomiler için kötüye alamet. Çin'in mal ithalatı, dolar bazında yıllık yüzde 17.6 artarak eylül ayında analistlerin tahminlerinin altında kaldı. Çin'in talebinin zayıflaması, en çok ihracatı yaptığı Çin'e bağımlı Güney Afrika gibi ülkelerin para birimlerini etkiliyor."
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
EKONOMİ
ABD Hazine Bakanlığı: En zengin yüzde 1, yılda 163 milyar dolar 'vergi kaçırmayı' beceriyor
10 Eylül, 11:10
060000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:45Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu fırlattı
22:33Azerbaycan: Karabağ’da bir askerimiz Ermeni keskin nişancının açtığı ateşle hayatını kaybetti
22:27Rusya: Suriye'de Palmira yakınlarındaki hava saldırısı, İsrail uçaklarınca gerçekleştirildi
22:21Alman yetkili: Rusya, gaz fiyatlarındaki artışın sorumlusu değil
22:16Türkiye’den Sudan’a hayvansal üretim desteği
22:08İBB, yolcu seçerek vatandaşları almayan taksilerin ticari araç kullanım belgelerini iptal etti
22:01TBMM Başkanı Şentop: Bugün zaten güçlendirilmiş bir yürütme var
21:57Microsoft, Çin'de LinkedIn'i kapatma kararı aldı
21:38CHP'li Özkoç: Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerekir
21:35Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
21:21Nikkei Asia analizi: Güçlü dolar, Türkiye'den Güney Kore'ye enerji fakiri ülkeleri sıkıştırıyor
21:09DSÖ: Kovid-19 nedeniyle tüberküloz ölümleri 10 yıl içinde ilk defa arttı
21:02ABD, Lübnan ordusuna 67 milyon dolar destek sağlayacağını duyurdu
20:58Günlük koronavirüs verileri açıklandı: 30 bin 709 yeni vaka, 203 can kaybı
20:57Dolardan yeni rekor: 9.2'yi gördü
20:48Türkiye'den Beyrut'taki taraflara itidal çağrısı
20:41AK Partili Kurtulmuş: Siyasi suikastlerin önlenmesi bir vatandaşlık görevidir
20:33Sedat Peker'den SADAT'a: 'Silahlanın' çağrısını yapmam ortak fikirdi
20:21Rus, Azeri ve Ermeni dışişleri bakanları, Bakü-Erivan ilişkilerini normalleştirmeyi ele aldı
20:13Meteoroloji'den Ege Bölgesi için uyarı