https://tr.sputniknews.com/20211014/norvec-polisi-5-kisiyi-olduren-oklu-saldirgan-muslumanliga-gecmisti-supheli-listesindeydi-1049816296.html

Norveç polisi: 5 kişiyi öldüren oklu saldırgan İslam'a geçmişti, şüpheli listesindeydi

Norveç polisi: 5 kişiyi öldüren oklu saldırgan İslam'a geçmişti, şüpheli listesindeydi

Norveç'te polis, 5 kişinin öldürüldüğü oklu saldırının zanlısının Danimarka vatandaşı olduğunu, kısa süre önce İslam'a geçtiğini ve radikal eğilimleri... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T13:23+0300

2021-10-14T13:23+0300

2021-10-14T13:27+0300

dünya

norveç

saldırı

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Norveç polisi, Kongsberg kasabasında dün akşam 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 polisin yaralandığı saldırının zanlısının kimliğine ilişkin yeni detaylar paylaştı. Olayın, 2011'de aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in bir gençlik kampında 77 kişiyi öldürdüğü saldırının ardından ülke tarihinin en kötü saldırısı olduğu belirtildi. Bölge polis şefi Ole Bredrup Saeverud, 'toplu katliam' olarak nitelendirdiği olayda, 37 yaşındaki Danimarka vatandaşı saldırganın 5 kişi ok ve yay kullanarak öldürdüğünü söyledi. Saeverud, "Oklu saldırının zanlısı İslam'a geçmişti, radikalleşme eğilimi nedeniyle bir süredir şüpheli listesindeydi" dedi. Polis, gözaltına alınan zanlının tek başına hareket ettiğinin tahmin edildiğini belirtirken saldırganın motivasyonuna ilişkin bir açıklama yapmadı. Saldırının bir terör eylemi olup olmadığının araştırıldığı ve ilerleyen günlerde kamuoyuna daha detaylı bilgi verileceği belirtildi. İsmi açıklanmayan zanlının avukatı Fredrik Neumann kamu yayıncısı NRK'ya verdiği demeçte, "Polisle işbirliği yapıyor ve bu ilgili ayrıntılı açıklamalar veriyor" dedi. Yaklaşık 28 bin kişinin yaşadığı Kongsberg'de saldırının ardından Emniyet Müdürlüğü, memurlara silah taşımaları talimatını verdi. Norveç'te polisler acil bir durum olmadığı sürece silah taşımıyor.

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norveç, saldırı