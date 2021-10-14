Novak: Rusya, yüksek gaz fiyatlarına ilgi duymuyor

Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Forumu’nda konuşan Novak, “Yakıtlar arası rekabet var. Bir yakıt türünün fiyatı artınca diğerlere olan talep de artıyor” ifadesini kullandı.Novak, “Biz bu riskleri görüyoruz ve Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün, yüksek fiyatlara ilgi duymadığımızı dile getirdi. Fiyatlar rekabetçi olmalı” diye ekledi.
Rusya’nın aşırı yüksek doğalgaz fiyatlarına ilgi duymadığını kaydeden Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yüksek fiyatların, doğalgazdan vazgeçişi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hızlandırdığını belirtti.
Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Forumu’nda konuşan Novak, “Yakıtlar arası rekabet var. Bir yakıt türünün fiyatı artınca diğerlere olan talep de artıyor” ifadesini kullandı.
Novak, “Biz bu riskleri görüyoruz ve Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün, yüksek fiyatlara ilgi duymadığımızı dile getirdi. Fiyatlar rekabetçi olmalı” diye ekledi.