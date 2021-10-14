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Novak: Rusya, yüksek gaz fiyatlarına ilgi duymuyor
Novak: Rusya, yüksek gaz fiyatlarına ilgi duymuyor
Rusya’nın aşırı yüksek doğalgaz fiyatlarına ilgi duymadığını kaydeden Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yüksek fiyatların, doğalgazdan vazgeçişi ve... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T03:24+0300
2021-10-14T03:24+0300
ekonomi
rusya
doğalgaz
aleksandr novak
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Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Forumu’nda konuşan Novak, “Yakıtlar arası rekabet var. Bir yakıt türünün fiyatı artınca diğerlere olan talep de artıyor” ifadesini kullandı.Novak, “Biz bu riskleri görüyoruz ve Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün, yüksek fiyatlara ilgi duymadığımızı dile getirdi. Fiyatlar rekabetçi olmalı” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211006/putin-dogalgaz-fiyatinin-artmasina-avrupanin-hatali-politikalari-yol-acti-1049580316.html
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rusya, doğalgaz, aleksandr novak

Novak: Rusya, yüksek gaz fiyatlarına ilgi duymuyor

03:24 14.10.2021
© REUTERS / Ahmed YosriRusya Başbakan Yardımcısı Alekandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Alekandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / Ahmed Yosri
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Rusya’nın aşırı yüksek doğalgaz fiyatlarına ilgi duymadığını kaydeden Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yüksek fiyatların, doğalgazdan vazgeçişi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hızlandırdığını belirtti.
Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Forumu’nda konuşan Novak, “Yakıtlar arası rekabet var. Bir yakıt türünün fiyatı artınca diğerlere olan talep de artıyor” ifadesini kullandı.

Novak, “Biz bu riskleri görüyoruz ve Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün, yüksek fiyatlara ilgi duymadığımızı dile getirdi. Fiyatlar rekabetçi olmalı” diye ekledi.
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