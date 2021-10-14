https://tr.sputniknews.com/20211014/novak-rusya-yuksek-gaz-fiyatlarina-ilgi-duymuyor-1049805768.html

Novak: Rusya, yüksek gaz fiyatlarına ilgi duymuyor

Novak: Rusya, yüksek gaz fiyatlarına ilgi duymuyor

Rusya’nın aşırı yüksek doğalgaz fiyatlarına ilgi duymadığını kaydeden Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yüksek fiyatların, doğalgazdan vazgeçişi ve... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T03:24+0300

2021-10-14T03:24+0300

2021-10-14T03:24+0300

ekonomi

rusya

doğalgaz

aleksandr novak

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Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Forumu’nda konuşan Novak, “Yakıtlar arası rekabet var. Bir yakıt türünün fiyatı artınca diğerlere olan talep de artıyor” ifadesini kullandı.Novak, “Biz bu riskleri görüyoruz ve Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün, yüksek fiyatlara ilgi duymadığımızı dile getirdi. Fiyatlar rekabetçi olmalı” diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211006/putin-dogalgaz-fiyatinin-artmasina-avrupanin-hatali-politikalari-yol-acti-1049580316.html

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rusya, doğalgaz, aleksandr novak