https://tr.sputniknews.com/20211014/nusr-etin-londradaki-subesinin-restoran-hakkindaki-kotu-yorumlari-sildigi-one-suruldu-1049820067.html
Nusr-Et'in Londra'daki şubesinin, restoran hakkındaki kötü yorumları sildiği öne sürüldü
Nusr-Et'in Londra'daki şubesinin, restoran hakkındaki kötü yorumları sildiği öne sürüldü
Dünya kamuoyunda 'Salt Bae' olarak da bilinen unlü şef Nusret Gökçe'nin Londra'daki restoranı, işletme hakkındaki kötü yorumları 'silmekle' suçlanırken... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T16:08+0300
2021-10-14T16:08+0300
2021-10-14T16:13+0300
yaşam
ingiltere
londra
sosyal medya
nusret gökçe
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan 'Nusr-Et' şubesindeki biftek fiyatlarına tepkiler sürerken, işletme hakkındaki olumsuz değerlendirmelerin sosyal medya hesaplarından ve Google'dan silindiği ileri sürüldü.Söz konusu restoran, fiyatları eleştiren yüzlerce olumsuz yoruma rağmen Google'da 4.8 puanla yer alıyor.Restoranın menüsü, bir müşterinin paylaştığı 37 bin sterlinlik (yaklaşık 465 bin TL) hesap nedeniyle ülke genelinde yoğun tepki toplamıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, 16 baklava için 400 sterlin, bir tabak brokoli için 14 sterlin ve patates püresi için de 12 sterlin ödendiği görüldü. Hesapta servis elemanlarına verilen garsoniyenin ise 4 bin 829 sterlin (yaklaşık 60 bin 620TL) olması dikkat çekti.Nusr-Et'in 100 sterlinlik burgerin de dahil olduğu şaşırtıcı fiyatları, sosyal medyada sayısız İngiliz'in eleştirisine maruz kalmış ve hatta birçok ünlü şefin de dikkatini çekmişti.Restoran fiyatlarına tepki gösterenler, "Yemek yemek istiyorsanız gidin başka yerler arayın", "Her ne pahasına olursa olsun kaçının", "Bizimle dalga geçiyor olmalısın" gibi değerlendirmelerde bulundu.Dünyaca ünlü şef, 17 milyondan fazla izlenen 2017 yılına ait videosunda teatral biftek sunumu sayesinde küresel bir 'restoran imparatorluğu' kurdu. Zincirin Londra'daki şubesinin menüsünde bulunan en pahalı et ürünü ise 630 sterlinlik (yaklaşık 7 bin 910 TL) 'dev tomahawk' bifteği olarak biliniyor. Bununla birlikte, çok daha küçük ürünlerin bile fahiş fiyattan satılması tepki çekmeye devam ediyor. Menüde 330 mililitrelik kolanın fiyatı 9 sterlin iken, enerji içeceğinin fiyatı ise 11 sterlin.
https://tr.sputniknews.com/20211010/nusret-gokce-yeni-hedefini-acikladi-uzaya-ilk-restorani-ben-acacagim-demedi-demeyin-1049690406.html
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ingiltere, londra, sosyal medya, nusret gökçe, tepki, restoran, nusret, salt bae
Nusr-Et'in Londra'daki şubesinin, restoran hakkındaki kötü yorumları sildiği öne sürüldü
16:08 14.10.2021 (güncellendi: 16:13 14.10.2021)
Dünya kamuoyunda 'Salt Bae' olarak da bilinen unlü şef Nusret Gökçe'nin Londra'daki restoranı, işletme hakkındaki kötü yorumları 'silmekle' suçlanırken, restorandaki 'aşırı yüksek' ücretlere tepkiler devam ediyor.
İngiltere
'nin başkenti Londra
'da bulunan 'Nusr-Et'
şubesindeki biftek fiyatlarına tepkiler
sürerken, işletme hakkındaki olumsuz değerlendirmelerin sosyal medya hesaplarından ve Google'dan silindiği ileri sürüldü.
Söz konusu restoran, fiyatları eleştiren yüzlerce olumsuz yoruma rağmen Google'da 4.8 puanla yer alıyor.
Restoranın menüsü, bir müşterinin paylaştığı 37 bin sterlinlik (yaklaşık 465 bin TL) hesap nedeniyle ülke genelinde yoğun tepki toplamıştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, 16 baklava için 400 sterlin, bir tabak brokoli için 14 sterlin ve patates püresi için de 12 sterlin ödendiği görüldü. Hesapta servis elemanlarına verilen garsoniyenin ise 4 bin 829 sterlin (yaklaşık 60 bin 620TL) olması dikkat çekti.
Nusr-Et'in 100 sterlinlik burgerin de dahil olduğu şaşırtıcı fiyatları, sosyal medyada sayısız İngiliz'in eleştirisine maruz kalmış ve hatta birçok ünlü şefin de dikkatini çekmişti.
Restoran fiyatlarına tepki gösterenler, "Yemek yemek istiyorsanız gidin başka yerler arayın", "Her ne pahasına olursa olsun kaçının", "Bizimle dalga geçiyor olmalısın" gibi değerlendirmelerde bulundu.
Dünyaca ünlü şef, 17 milyondan fazla izlenen 2017 yılına ait videosunda teatral biftek sunumu sayesinde küresel bir 'restoran imparatorluğu' kurdu.
Zincirin Londra'daki şubesinin menüsünde bulunan en pahalı et ürünü ise 630 sterlinlik (yaklaşık 7 bin 910 TL) 'dev tomahawk' bifteği olarak biliniyor. Bununla birlikte, çok daha küçük ürünlerin bile fahiş fiyattan satılması tepki çekmeye devam ediyor. Menüde 330 mililitrelik kolanın fiyatı 9 sterlin iken, enerji içeceğinin fiyatı ise 11 sterlin.