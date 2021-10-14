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Ofsayt tespiti için yeni sistem hazır
Ofsayt tespiti için yeni sistem hazır
FIFA tarafından düzenlenen özel maçlarda sahada test edilen yeni sistemin tartışmalara nokta koyması ve 2022 Dünya Kupası’na yetiştirilmesi hedefleniyor. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T12:57+0300
2021-10-14T12:57+0300
spor
futbol
sistem
var
tespit
ofsayt
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Futbolun patronları, en çok konuşulan kurallardan ofsaytı tespit etmek için yeni bir sistemi hayata geçiriyor.Milliyet gazetesinin haberine göre, yan hakemlerin kaldırdıkları bayraklar yeterli olmayınca devreye sokulan VAR sistemi de ofsayt tartışmalarını bitirmeye yetmedi; bu kez ilerdeki oyuncuyu tespit etmek için otomatik bir uygulama devreye sokulacak. Böylece ofsayt kararlarında tam bir doğruluğa ulaşılabilmesi sağlanacak.Özel maçlarda test edildiFIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger tarafından "Futbol hakemliğindeki yeni büyük gelişme" denilerek gelecek yıl kullanılmaya başlanacağı açıklanan "İleri ofsayt teknolojisi", pozisyonları otomatik tespit ederek karar oluşturacak. FIFA tarafından düzenlenen özel maçlarda sahada test edilen yeni sistemin tartışmalara nokta koyması ve 2022 Dünya Kupası’na yetiştirilmesi hedefleniyor.Altyapısı tamamFIFA’nın uygulamaya koyacağı yeni sistemin teknolojik altyapısı da oluşturuldu.Ofsayt kararında önde olan oyuncu ile topun ayaktan çıktığı anların tespiti için; kamera sistemlerinden gelecek video verilerin yanı sıra sensör teknolojisinden alınan veri izlemeleri de işlenecek.FIFA yeni sistemi, VAR teknolojisinde de birlikte çalıştığı ve sanal ofsayt çizgisinin sertifikasyonuna sahip teknoloji tedarikçisine yaptırdı.
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futbol, sistem, var, tespit, ofsayt

Ofsayt tespiti için yeni sistem hazır

12:57 14.10.2021
© DHAofsayt
ofsayt - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© DHA
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FIFA tarafından düzenlenen özel maçlarda sahada test edilen yeni sistemin tartışmalara nokta koyması ve 2022 Dünya Kupası’na yetiştirilmesi hedefleniyor.
Futbolun patronları, en çok konuşulan kurallardan ofsaytı tespit etmek için yeni bir sistemi hayata geçiriyor.
Milliyet gazetesinin haberine göre, yan hakemlerin kaldırdıkları bayraklar yeterli olmayınca devreye sokulan VAR sistemi de ofsayt tartışmalarını bitirmeye yetmedi; bu kez ilerdeki oyuncuyu tespit etmek için otomatik bir uygulama devreye sokulacak. Böylece ofsayt kararlarında tam bir doğruluğa ulaşılabilmesi sağlanacak.

Özel maçlarda test edildi

FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger tarafından "Futbol hakemliğindeki yeni büyük gelişme" denilerek gelecek yıl kullanılmaya başlanacağı açıklanan "İleri ofsayt teknolojisi", pozisyonları otomatik tespit ederek karar oluşturacak. FIFA tarafından düzenlenen özel maçlarda sahada test edilen yeni sistemin tartışmalara nokta koyması ve 2022 Dünya Kupası’na yetiştirilmesi hedefleniyor.

Altyapısı tamam

FIFA’nın uygulamaya koyacağı yeni sistemin teknolojik altyapısı da oluşturuldu.
Ofsayt kararında önde olan oyuncu ile topun ayaktan çıktığı anların tespiti için; kamera sistemlerinden gelecek video verilerin yanı sıra sensör teknolojisinden alınan veri izlemeleri de işlenecek.
FIFA yeni sistemi, VAR teknolojisinde de birlikte çalıştığı ve sanal ofsayt çizgisinin sertifikasyonuna sahip teknoloji tedarikçisine yaptırdı.
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