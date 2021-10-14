https://tr.sputniknews.com/20211014/ofsayt-tespiti-icin-yeni-sistem-hazir-1049815033.html

Ofsayt tespiti için yeni sistem hazır

Ofsayt tespiti için yeni sistem hazır

FIFA tarafından düzenlenen özel maçlarda sahada test edilen yeni sistemin tartışmalara nokta koyması ve 2022 Dünya Kupası’na yetiştirilmesi hedefleniyor. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T12:57+0300

2021-10-14T12:57+0300

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spor

futbol

sistem

var

tespit

ofsayt

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Futbolun patronları, en çok konuşulan kurallardan ofsaytı tespit etmek için yeni bir sistemi hayata geçiriyor.Milliyet gazetesinin haberine göre, yan hakemlerin kaldırdıkları bayraklar yeterli olmayınca devreye sokulan VAR sistemi de ofsayt tartışmalarını bitirmeye yetmedi; bu kez ilerdeki oyuncuyu tespit etmek için otomatik bir uygulama devreye sokulacak. Böylece ofsayt kararlarında tam bir doğruluğa ulaşılabilmesi sağlanacak.Özel maçlarda test edildiFIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger tarafından "Futbol hakemliğindeki yeni büyük gelişme" denilerek gelecek yıl kullanılmaya başlanacağı açıklanan "İleri ofsayt teknolojisi", pozisyonları otomatik tespit ederek karar oluşturacak. FIFA tarafından düzenlenen özel maçlarda sahada test edilen yeni sistemin tartışmalara nokta koyması ve 2022 Dünya Kupası’na yetiştirilmesi hedefleniyor.Altyapısı tamamFIFA’nın uygulamaya koyacağı yeni sistemin teknolojik altyapısı da oluşturuldu.Ofsayt kararında önde olan oyuncu ile topun ayaktan çıktığı anların tespiti için; kamera sistemlerinden gelecek video verilerin yanı sıra sensör teknolojisinden alınan veri izlemeleri de işlenecek.FIFA yeni sistemi, VAR teknolojisinde de birlikte çalıştığı ve sanal ofsayt çizgisinin sertifikasyonuna sahip teknoloji tedarikçisine yaptırdı.

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futbol, sistem, var, tespit, ofsayt