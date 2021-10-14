Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211014/otomotiv-sektorunde-en-cok-yasanan-sorunlar-aciklandi-1049807191.html
Otomotiv sektöründe en çok yaşanan sorunlar açıklandı
Otomotiv sektöründe en çok yaşanan sorunlar açıklandı
Otomotiv sektörüyle ilgili açıklanan verilere göre, 2021’in ilk 8 ayında toplam 27 bin 507 şikayet geldi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T07:42+0300
2021-10-14T07:41+0300
türkiye
otomotiv
şikayet
otomotiv sektörü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104218/12/1042181223_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_7fa8c9f6f77d32d79d2aa153d5ac5508.jpg
Otomobil sektörüyle ilgili verilerini paylaşan 'Şikayetvar', 2021’in ilk 8 ayında en çok sorun yaşanan konuları derledi. Otomobillerde yaşanan bağlantı sorunları en çok karşılaşılan konu olurken, benzin istasyonlarında yer alan marketlerin pahalılığı yine can sıktı. Rapora göre sektörle ilgili toplam 27 bin 604 şikayet geldi.Şikayetvar, otomobil sektörüyle ilgili 2021’in ilk 8 ayını değerlendiren raporunu paylaştı. Verilere göre belirtilen zaman diliminde otomobil sektör alışverişiyle ilgili karar vermek için Şikayetvar’da 6 milyon 508 bin 305 ziyaret gerçekleşti. 2020’nin ilk 8 ayında Şikayetvar üzerinden 3 bin 824 şikayet çözüme kavuşturulurken, 2021’in aynı döneminde yüzde 18’lik artışla bu sayı 4 bin 672’ye yükseldi.En çok ziyaret araç marklarına geldiVerilere göre 2021’in ilk 8 ayında otomobil sektöründe en çok araştırılan kategori 3 milyon 635 bin 512 ziyaret sayısıyla otomotiv araç markaları kategorisi oldu ve bu rakam otomotiv sektörü aramalarının yüzde 55.8’ini oluşturdu. Motosiklet, ATV’lerle ilgili aramalar 580 bin 144 ziyaretçi sayısıyla ikinci sırada yer alırken, bu kategoriyi oto kiralama ve filo hizmetleri 345 bin 612 arama ile izledi.Yılın ilk 8 ayında toplam 27 bin 207 şikayetVerilere göre bu sektörle ilgili 2021’in ilk 8 ayında toplam 27 bin 507 şikayet geldi. 9 bin 432 şikayet sayısıyla otomobil markaları en çok şikayet edilen kategori oldu. Onu otomobil kiralama ve filo hizmetleri, akaryakıt markaları, otomotiv showroom plaza servisleri ve araç muayene istasyonları izledi.Araçlarda en çok bağlantı sorunu dile getirildiPlatform, araçlarla ilgili tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuları da derledi. Verilere göre otomobillerdeki bağlantı sorunları en çok karşılaşılan konu oldu. Araçlarda kullanılan malzemelerin kalitesizliği en çok dile getirilen ikinci sorun olurken, motor, fren, akü gibi parçalarda yaşanan teknik sorunlar sektörle ilgili tüketicilerin bildirdiği sıkıntılar arasında yer aldı.Araçların güvenlik sistemlerindeki problemler ve sıfır araçlarda boyalı parçaların bulunması bu dönemde en çok şikayet edilen konular oldu.Akaryakıt istasyonlarında en çok yaşanan sorunlar marketlerin fiyat yüksekliği ve hijyenAkaryakıt istasyonlarıyla ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konular incelendiğinde ilk sırada istasyonlardaki market fiyatlarının yüksek olması geldi. Özellikle pandemi döneminde herkesin en çok dikkat ettiği konulardan biri olan hijyen bu alanda da ortaya çıktı.Tüketiciler akaryakıt istasyonlarında yer alan tuvaletlerin temiz olmadığını dile getirerek Şikayetvar üzerinden sorunlarını aktardı.Kampanyalı kartla yapılan alımlarda kampanya şartlarına uyulmaması, personel bilgisizliğinden dolayı yanlış yakıt konulması, düşük kaliteli yakıt satışı ve araca verilen zarar akaryakıt istasyonlarıyla ilgili öne çıkan diğer şikayet konuları oldu.'Verilen randevulara uyulmuyor'Otomotiv, showroom, servis ile ilgili şikayetlerse şöyle sıralandı: "Verilen randevuya uyulmaması ve telefonda verilen bilgiyle yüz yüze verilen bilginin tutarsız olması, servislerde kullanılan malzemelerin kalitesiz ya da yan sanayi olması, araç satışında personellerin aracın ücreti, modeli, özelliği hakkında eksik ve yanlış bilgi vermeleri, garantisi olan araç arızalarının karşılanmayıp, garanti kapsamı dışına alınması ve ikame araç temininde büyük sıkıntılar yaşatmaları.''
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104218/12/1042181223_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_89cef48fb085c12dba64ee57eba5758c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otomotiv, şikayet, otomotiv sektörü

Otomotiv sektöründe en çok yaşanan sorunlar açıklandı

07:42 14.10.2021
© AAOtomotiv sektörü
Otomotiv sektörü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AA
Abone ol
Otomotiv sektörüyle ilgili açıklanan verilere göre, 2021’in ilk 8 ayında toplam 27 bin 507 şikayet geldi.
Otomobil sektörüyle ilgili verilerini paylaşan 'Şikayetvar', 2021’in ilk 8 ayında en çok sorun yaşanan konuları derledi. Otomobillerde yaşanan bağlantı sorunları en çok karşılaşılan konu olurken, benzin istasyonlarında yer alan marketlerin pahalılığı yine can sıktı. Rapora göre sektörle ilgili toplam 27 bin 604 şikayet geldi.
Şikayetvar, otomobil sektörüyle ilgili 2021’in ilk 8 ayını değerlendiren raporunu paylaştı. Verilere göre belirtilen zaman diliminde otomobil sektör alışverişiyle ilgili karar vermek için Şikayetvar’da 6 milyon 508 bin 305 ziyaret gerçekleşti. 2020’nin ilk 8 ayında Şikayetvar üzerinden 3 bin 824 şikayet çözüme kavuşturulurken, 2021’in aynı döneminde yüzde 18’lik artışla bu sayı 4 bin 672’ye yükseldi.

En çok ziyaret araç marklarına geldi

Verilere göre 2021’in ilk 8 ayında otomobil sektöründe en çok araştırılan kategori 3 milyon 635 bin 512 ziyaret sayısıyla otomotiv araç markaları kategorisi oldu ve bu rakam otomotiv sektörü aramalarının yüzde 55.8’ini oluşturdu. Motosiklet, ATV’lerle ilgili aramalar 580 bin 144 ziyaretçi sayısıyla ikinci sırada yer alırken, bu kategoriyi oto kiralama ve filo hizmetleri 345 bin 612 arama ile izledi.

Yılın ilk 8 ayında toplam 27 bin 207 şikayet

Verilere göre bu sektörle ilgili 2021’in ilk 8 ayında toplam 27 bin 507 şikayet geldi. 9 bin 432 şikayet sayısıyla otomobil markaları en çok şikayet edilen kategori oldu. Onu otomobil kiralama ve filo hizmetleri, akaryakıt markaları, otomotiv showroom plaza servisleri ve araç muayene istasyonları izledi.

Araçlarda en çok bağlantı sorunu dile getirildi

Platform, araçlarla ilgili tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuları da derledi. Verilere göre otomobillerdeki bağlantı sorunları en çok karşılaşılan konu oldu. Araçlarda kullanılan malzemelerin kalitesizliği en çok dile getirilen ikinci sorun olurken, motor, fren, akü gibi parçalarda yaşanan teknik sorunlar sektörle ilgili tüketicilerin bildirdiği sıkıntılar arasında yer aldı.

Araçların güvenlik sistemlerindeki problemler ve sıfır araçlarda boyalı parçaların bulunması bu dönemde en çok şikayet edilen konular oldu.

Akaryakıt istasyonlarında en çok yaşanan sorunlar marketlerin fiyat yüksekliği ve hijyen

Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konular incelendiğinde ilk sırada istasyonlardaki market fiyatlarının yüksek olması geldi. Özellikle pandemi döneminde herkesin en çok dikkat ettiği konulardan biri olan hijyen bu alanda da ortaya çıktı.

Tüketiciler akaryakıt istasyonlarında yer alan tuvaletlerin temiz olmadığını dile getirerek Şikayetvar üzerinden sorunlarını aktardı.

Kampanyalı kartla yapılan alımlarda kampanya şartlarına uyulmaması, personel bilgisizliğinden dolayı yanlış yakıt konulması, düşük kaliteli yakıt satışı ve araca verilen zarar akaryakıt istasyonlarıyla ilgili öne çıkan diğer şikayet konuları oldu.

'Verilen randevulara uyulmuyor'

Otomotiv, showroom, servis ile ilgili şikayetlerse şöyle sıralandı: "Verilen randevuya uyulmaması ve telefonda verilen bilgiyle yüz yüze verilen bilginin tutarsız olması, servislerde kullanılan malzemelerin kalitesiz ya da yan sanayi olması, araç satışında personellerin aracın ücreti, modeli, özelliği hakkında eksik ve yanlış bilgi vermeleri, garantisi olan araç arızalarının karşılanmayıp, garanti kapsamı dışına alınması ve ikame araç temininde büyük sıkıntılar yaşatmaları.''
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:46İstanbul için iklim senaryosu: Isınma sürerse, deniz sahilleri yutacak
08:02Yeni Şafak yazarı: Elektrik ve doğalgaz maliyetleri konusunda Avrupa’dan çok daha iyi durumdayız
07:55Kanadalı papaz çocuk pornografisi suçundan hapse mahkum oldu
07:52Dünya rekortmeni Kenyalı atlet evinde ölü bulundu, kayıp eşi cinayet zanlısı
07:42Otomotiv sektöründe en çok yaşanan sorunlar açıklandı
07:35ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölümler rekor kırdı
07:30İstanbul'daki asayiş uygulaması: Aranan 405 şüpheli yakalandı
07:13La Palma'da yanardağ patlaması: Külden tepeler oluştu
06:25Videolarını paylaşarak ün kazandığı yavru domuzu 'yiyen' YouTuber, ölüm tehditleri alıyor
05:07Lise öğrencisini takip edip cinsel organını gösteren tacizci serbest: Mahkeme 'dokunma yok' dedi
04:51G7'den merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin açıklama
04:22Afganistan’daki görevi sona eren Alman ordusuna meşaleli tören
03:43Kuzey Osetya ve Çukotka’da bazı mesleklere zorunlu aşılama
03:27Kremlin: ABD de Donbass’a Ukrayna içinde özel statü verilmesinden yana
03:24Novak: Rusya, yüksek gaz fiyatlarına ilgi duymuyor
03:13Gintsburg: Sputnik Light aşısı, Kovid-19’a karşı koruyucu etkiyi en az altı ay uzatabiliyor
03:06Dükkan önünden mama kaplarını çaldılar
03:04Şoygu, Abhazya lideri Bjaniya ile ittifak anlaşmasının askeri yönlerini görüştü
02:53FIFA yeni ofsayt sistemini, 2022 Dünya Kupası'nda uygulamaya hazırlanıyor
02:50ABD ordusu başpiskoposu, Katolik askerlerin koronavirüs aşısına zorlanmamasını istedi