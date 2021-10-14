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https://tr.sputniknews.com/20211014/prens-williamdan-uzay-turizmi-yarisina-tepki-gezegeni-kurtarmak-daha-once-gelmeli-1049811679.html
Prens William'dan uzay turizmi yarışına tepki: Gezegeni kurtarmak daha önce gelmeli
Prens William'dan uzay turizmi yarışına tepki: Gezegeni kurtarmak daha önce gelmeli
Kendisinin finansmanıyla Ürdün Kraliçesi Rania, aktris Cate Blanchett, doğabilimci David Attenborough ve şarkıcı Shakira‘dan oluşan jüri tarafından 5 kişiye... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T11:34+0300
2021-10-14T11:52+0300
yaşam
çevre
prens william
uzay yarışı
uzay turisti
iklim krizi
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Pandemi döneminde servetlerini üst üste katlayan en zenginler konumundaki teknoloji devleri uzay turizmi işini vızır vızır ilerletirken, Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in en büyük torunu Prens William, "Dünya'yı kurtarmak uzay turizminden önce gelmeli" tepkisini gösterdi.Yeryüzündeki iklim krizine atıf yapan Cambridge Dükü, girişimcilerin uzay turizminden önce Dünya'yı kurtarmakla uğraşması gerektiğini söyleyerek "Büyük zihinler bu gezegeni onarma çabasına odaklanmalı, bundan sonra gidip yaşanılacak yeri bulma çabasına değil" dedi. 'Gençlerde kaygı sendromu yaratıyor'Kendisi tarafından finanse edilip 'tarihteki en prestijli küresel çevre ödülü' diye nitelenen Earthshot Ödülleri'nin bu ay açıklanması öncesi BBC'nin Newscast programına konuşan Prens William, 'gelecekleri temelden tehdit altındaki genç kuşaklardaki iklim felaketi endişesine' dikkat çekti. "Son derece sinir bozucu ve kaygı yaratıcı" diye ekledi.'Earthshot', 1960'larda ABD'nin Ay'a ilk insanı göndererek hedefine ulaştırdığı uzay çalışmalarında kullandığı 'Moonshot' sloganına gönderme yapıyor. 'Gezegenimizden vazgeçmeyin'Birleşik Krallık tahtı için babası Galler Prensi Charles'dan sonra ikinci sırada yer alan William, 'yeryüzünün geleceği için çözümler düşünmek yerine gezegenden vazgeçip uzay yollarına düşmemek gerektiğini' söyledi. Uzay Yolu dizisinde Atılgan gemisinin Kaptan Kirk'ünü oynamasıyla tanınan Wiliam Shatner'in dün dizideki Spock karakterine fiziksel olarak benzetilen Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in (Mavi Köken) aracıyla Dünya'nın yörüngesine seyahat etmesi gündem oldu. Diğer ABD'li teknoloji devi Elon Musk ile Britanyalı milyarder iş insanı Sir Richard Branson'ın uzay turizmi seferleri de manşetlerden inmiyor. Karbon salımına uzay seferi katkısıBBC'ye 'uzaya gitmekle hiç ilgilenmediğini' aktaran Prens William, 'uzay seferlerinin neden olduğu muazzam karbon salımının temel bir sorun olduğuna' dikkat çekti. 3 çocuk babası William, yetişkinlere, 'içlerindeki çocukla temas kurmaları ve açık havada olmanın kendilerine ne çok şey ifade ettiğini hatırlayıp gelecek nesilleri nelerden mahrum ettiklerini düşünmeleri' çağrısını yaptı.'8 yaşındaki oğlum 30 yıl sonra aynı çağrıyı yapmasın'Kraliçe'nin bu yıl ölen eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, onun oğlu ve kendi babası Prens Charles'ın iklim değişikliğiyle ilgili ilk uyarıları yapanlar olduğunda tepki çektiklerini hatırlatan William, kendi oğlu George '30 yıl sonra hala gezegeni kurtarmaktan söz ederse bunun tam bir felaket olacağını' dile getirdi.
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https://tr.sputniknews.com/20211013/prens-charles-50-yillik-klasik-aracinin-sarap-ve-peynirle-calistigini-acikladi-1049782119.html
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çevre, prens william, uzay yarışı, uzay turisti, iklim krizi

Prens William'dan uzay turizmi yarışına tepki: Gezegeni kurtarmak daha önce gelmeli

11:34 14.10.2021 (güncellendi: 11:52 14.10.2021)
© AAPrens William
Prens William - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AA
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Kendisinin finansmanıyla Ürdün Kraliçesi Rania, aktris Cate Blanchett, doğabilimci David Attenborough ve şarkıcı Shakira‘dan oluşan jüri tarafından 5 kişiye dağıtılacak her biri 1 milyon sterlinlik Earthshot Ödülleri'nin açıklanması öncesi konuşan tahtın 2. varisi, iklim krizini çözmek yerine uzay turizmi yarışına girişilmesini eleştirdi.
Pandemi döneminde servetlerini üst üste katlayan en zenginler konumundaki teknoloji devleri uzay turizmi işini vızır vızır ilerletirken, Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in en büyük torunu Prens William, "Dünya'yı kurtarmak uzay turizminden önce gelmeli" tepkisini gösterdi.
Yeryüzündeki iklim krizine atıf yapan Cambridge Dükü, girişimcilerin uzay turizminden önce Dünya'yı kurtarmakla uğraşması gerektiğini söyleyerek "Büyük zihinler bu gezegeni onarma çabasına odaklanmalı, bundan sonra gidip yaşanılacak yeri bulma çabasına değil" dedi.

'Gençlerde kaygı sendromu yaratıyor'

Kendisi tarafından finanse edilip 'tarihteki en prestijli küresel çevre ödülü' diye nitelenen Earthshot Ödülleri'nin bu ay açıklanması öncesi BBC'nin Newscast programına konuşan Prens William, 'gelecekleri temelden tehdit altındaki genç kuşaklardaki iklim felaketi endişesine' dikkat çekti. "Son derece sinir bozucu ve kaygı yaratıcı" diye ekledi.
'Earthshot', 1960'larda ABD'nin Ay'a ilk insanı göndererek hedefine ulaştırdığı uzay çalışmalarında kullandığı 'Moonshot' sloganına gönderme yapıyor.

'Gezegenimizden vazgeçmeyin'

Birleşik Krallık tahtı için babası Galler Prensi Charles'dan sonra ikinci sırada yer alan William, 'yeryüzünün geleceği için çözümler düşünmek yerine gezegenden vazgeçip uzay yollarına düşmemek gerektiğini' söyledi.
İklim değişikliği raporu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
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12 Ekim, 22:15
Uzay Yolu dizisinde Atılgan gemisinin Kaptan Kirk'ünü oynamasıyla tanınan Wiliam Shatner'in dün dizideki Spock karakterine fiziksel olarak benzetilen Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in (Mavi Köken) aracıyla Dünya'nın yörüngesine seyahat etmesi gündem oldu. Diğer ABD'li teknoloji devi Elon Musk ile Britanyalı milyarder iş insanı Sir Richard Branson'ın uzay turizmi seferleri de manşetlerden inmiyor.

Karbon salımına uzay seferi katkısı

BBC'ye 'uzaya gitmekle hiç ilgilenmediğini' aktaran Prens William, 'uzay seferlerinin neden olduğu muazzam karbon salımının temel bir sorun olduğuna' dikkat çekti.
Star Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran aktör William Shatner'ın gerçek uzay yolculuğu başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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3 çocuk babası William, yetişkinlere, 'içlerindeki çocukla temas kurmaları ve açık havada olmanın kendilerine ne çok şey ifade ettiğini hatırlayıp gelecek nesilleri nelerden mahrum ettiklerini düşünmeleri' çağrısını yaptı.

'8 yaşındaki oğlum 30 yıl sonra aynı çağrıyı yapmasın'

Kraliçe'nin bu yıl ölen eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, onun oğlu ve kendi babası Prens Charles'ın iklim değişikliğiyle ilgili ilk uyarıları yapanlar olduğunda tepki çektiklerini hatırlatan William, kendi oğlu George '30 yıl sonra hala gezegeni kurtarmaktan söz ederse bunun tam bir felaket olacağını' dile getirdi.
Prens Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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