https://tr.sputniknews.com/20211014/rdif-arjantindeki-arastirma-sputnik-light-asisinin-takviye-dozu-olarak-etkinligini-ortaya-koydu-1049828765.html

RDIF: Arjantin’deki araştırma, Sputnik Light aşısının takviye dozu olarak etkinliğini ortaya koydu

RDIF: Arjantin’deki araştırma, Sputnik Light aşısının takviye dozu olarak etkinliğini ortaya koydu

Arjantin’de yapılan dünyanın ilk aşı kombinasyonu araştırmasının Rus koronavirüs aşısı Sputnik Light’ın takviye dozu olarak etkinliğini ortaya koyduğu... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T18:49+0300

2021-10-14T18:49+0300

2021-10-14T18:51+0300

koronavirüs

rusya

aşı

sputnik light

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre, fonun desteği ile Arjantin'de yapılan dünyanın ilk aşı kombinasyonu araştırması, Rus koronavirüs aşısı Sputnik Light’ın takviye dozu olarak etkin bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koydu.RDIF’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sputnik Light (Sputnik V aşısının ilk kısmı) ve Moderna, diğer aşılara koronavirüse karşı daha güçlü bir bağışıklık tepkisi uyarmak için ikinci enjeksiyon (takviye dozu) olarak yardımcı oluyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca AstraZeneca/Sputnik Light kombinasyonunun da mükemmel sonuç verdiği vurgulandı. RDIF daha önce tek bileşenli Sputnik Light aşısının takviye doz olarak delta varyantına karşı korumada yüzde 83’e kadar, hastanelik vakaları önlemede ise yüzde 94’ün üzerinde etkinlik gösterdiğini duyurmuştu. Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg da, Sputnik Light aşısının diğer aşıların koronavirüse karşı koruyucu etkisini ortalama altı ay uzatabildiğini açıklamıştı.

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