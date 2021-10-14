https://tr.sputniknews.com/20211014/rdif-sputnik-v-yil-sonuna-dogru-dsode-tescil-edilebilir-1049804362.html
RDIF: Sputnik V, yıl sonuna doğru DSÖ’de tescil edilebilir
RDIF: Sputnik V, yıl sonuna doğru DSÖ’de tescil edilebilir
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Rus Sputnik V aşısını bu yılın sonuna doğru tescil edebileceğini... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T01:46+0300
2021-10-14T01:46+0300
2021-10-14T01:46+0300
koronavirüs
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu
sputnik v
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Dmitriyev, dünkü basın toplantısında, “DSÖ ile çok iyi diyaloga sahibiz. DSÖ temsilcileri dün Sputnik V’nin bu yılın sonuna doğru tescil edilebileceğini açıkladı. DSÖ’nün onayını almayı umuyoruz, aramızda iyi bir diyalog var, sürecin ilerlediğini görüyoruz” ifadesini kullandı.‘Sputnik V’nin Moderna ve BioNTech ile kombinasyonları araştırılıyor’Sputnik V aşısının Arjantin’de Moderna aşısıyla komisyonunun araştırıldığını anlatan Dmitriyev, “İki ülkede daha Sputnik V ve Pfizer/BioNTech aşılarının kombinasyonu araştırılıyor. Bunun çok başarılı kombinasyon olmasını umuyoruz” dedi.‘Sputnik V’nin 30 ülkede daha tescilini bekliyoruz’Sputnik V aşısının en az 15 ülkede tescil edildiğini anımsatan RDIF Başkanı, “30 ülkede daha tescil süreci devam ediyor” diye konuştu.Ayrıca 10’dan fazla ülkede Sputnik V üretiminin planlandığını dile getiren Dmitriyev, “Hindistan, Çin, Güney Kore, Vietnam, Meksika, Arjantin, Sırbistan ve Türkiye’de (Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan) Sputnik Light aşısının üretimi başlamalı” diye ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu, sputnik v
RDIF: Sputnik V, yıl sonuna doğru DSÖ’de tescil edilebilir
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Rus Sputnik V aşısını bu yılın sonuna doğru tescil edebileceğini belirtti.
Dmitriyev, dünkü basın toplantısında, “DSÖ ile çok iyi diyaloga sahibiz. DSÖ temsilcileri dün Sputnik V’nin bu yılın sonuna doğru tescil edilebileceğini açıkladı. DSÖ’nün onayını almayı umuyoruz, aramızda iyi bir diyalog var, sürecin ilerlediğini görüyoruz” ifadesini kullandı.
‘Sputnik V’nin Moderna ve BioNTech ile kombinasyonları araştırılıyor’
Sputnik V aşısının Arjantin’de Moderna aşısıyla komisyonunun
araştırıldığını anlatan Dmitriyev, “İki ülkede daha Sputnik V ve Pfizer/BioNTech aşılarının kombinasyonu araştırılıyor. Bunun çok başarılı kombinasyon olmasını umuyoruz
” dedi.
‘Sputnik V’nin 30 ülkede daha tescilini bekliyoruz’
Sputnik V aşısının en az 15 ülkede tescil edildiğini anımsatan RDIF Başkanı, “30 ülkede daha tescil süreci devam ediyor” diye konuştu.
Ayrıca 10’dan fazla ülkede Sputnik V üretiminin planlandığını dile getiren Dmitriyev, “Hindistan, Çin, Güney Kore, Vietnam, Meksika, Arjantin, Sırbistan ve Türkiye’de (Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan) Sputnik Light aşısının üretimi başlamalı” diye ekledi.