https://tr.sputniknews.com/20211014/rosturizm-turkiyedeki-otellerde-karantinaya-giren-rus-turistlerden-ek-ucret-alinmayacak-1049821053.html

Rosturizm: Türkiye'deki otellerde karantinaya giren Rus turistlerden ek ücret alınmayacak

Rosturizm: Türkiye'deki otellerde karantinaya giren Rus turistlerden ek ücret alınmayacak

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, karantina sırasında Türkiye'deki otellerde kalan Rus turistlerden ek ücretin alınmayacağını... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T15:08+0300

2021-10-14T15:08+0300

2021-10-14T15:25+0300

rus turist

koronavirüs

karantina

rosturizm

ücret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102976/53/1029765333_0:274:3081:2007_1920x0_80_0_0_3907a5a289397d31a11922b6b3e52ac1.jpg

Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la yaptıkları Türkiye-Rusya Turizm İşbirliği Toplantısı hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Doguzova, karantina sırasında Türkiye'deki otellerde kalan Rus turistlerden ek ücret alındığını Ersoy'a ilettiğini belirtti.Doguzova, "Takipçilerin çok sayıdaki talebine istinaden, Bakan Ersoy'un dikkatini bazı otellerde karantina nedeniyle turistlerimizden ek ücret alma girişimlerine çektim. Bunun hızlı şekilde önlenmesi konusunda mutabakat sağladık" dedi.Doguzova, bu tür bir durumla karşılaşan Rus turistlere sosyal medyadan kendisine mesaj atmasını veya Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'na başvurmasını tavsiye etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rus turist, karantina, rosturizm, ücret