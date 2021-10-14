Rosturizm: Türkiye'deki otellerde karantinaya giren Rus turistlerden ek ücret alınmayacak

Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la yaptıkları Türkiye-Rusya Turizm İşbirliği Toplantısı hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Doguzova, karantina sırasında Türkiye'deki otellerde kalan Rus turistlerden ek ücret alındığını Ersoy'a ilettiğini belirtti.Doguzova, "Takipçilerin çok sayıdaki talebine istinaden, Bakan Ersoy'un dikkatini bazı otellerde karantina nedeniyle turistlerimizden ek ücret alma girişimlerine çektim. Bunun hızlı şekilde önlenmesi konusunda mutabakat sağladık" dedi.Doguzova, bu tür bir durumla karşılaşan Rus turistlere sosyal medyadan kendisine mesaj atmasını veya Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'na başvurmasını tavsiye etti.
Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, karantina sırasında Türkiye'deki otellerde kalan Rus turistlerden ek ücretin alınmayacağını açıkladı.
Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la yaptıkları Türkiye-Rusya Turizm İşbirliği Toplantısı hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Doguzova, karantina sırasında Türkiye'deki otellerde kalan Rus turistlerden ek ücret alındığını Ersoy'a ilettiğini belirtti.
Doguzova, "Takipçilerin çok sayıdaki talebine istinaden, Bakan Ersoy'un dikkatini bazı otellerde karantina nedeniyle turistlerimizden ek ücret alma girişimlerine çektim. Bunun hızlı şekilde önlenmesi konusunda mutabakat sağladık" dedi.