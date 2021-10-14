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Rus, Azeri ve Ermeni dışişleri bakanları, Bakü-Erivan ilişkilerini normalleştirmeyi ele aldı
Rus, Azeri ve Ermeni dışişleri bakanları, Bakü-Erivan ilişkilerini normalleştirmeyi ele aldı
Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Belarus'un başkenti Minsk'te bir... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre BDT Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle Minsk'e giden Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Rus tarafının inisiyatifiyle üçlü görüşme gerçekleştirdi.'Üçlü anlaşmaların tümüyle yerine getirilmesi önemli'Bakü'nün bölgedeki çatışma sonrası durum ve Azeri-Ermeni ilişkilerinin normalleştirilmesi hakkındaki tutumunu anlatan Bayramov, 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü anlaşmaların tümüyle yerine getirilmesinin önemini vurguladı."Bakü, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkileri uluslararası hukuk ilkelerine, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığına saygı temelinde normalleştirmeye hazır" denen açıklamaya göre Bayramov, bu bağlamda iki ülke sınırlarının netleştirilmesinin önem taşıdığının altını çizdi.Taraflar, bölgedeki tüm ulaşım ağlarının açılmasına ilişkin anlaşmaların uygulanmasının önemine de dikkat çekti.'Ermenistan noktasal mayın haritalarını sunmalı'Bu arada Bayramov, özgürleştirilen bölgelerdeki mayın tehlikesinin insanların hayatını doğrudan tehdit ettiğini belirterek, Ermenistan'ın noktasal mayın haritaları sunması gerektiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211006/azerbaycan-ermenistan-hava-sahasini-kullanmaya-basladi-1049570965.html
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rusya, ermenistan, azerbaycan, bakü, erivan

Rus, Azeri ve Ermeni dışişleri bakanları, Bakü-Erivan ilişkilerini normalleştirmeyi ele aldı

20:21 14.10.2021 (güncellendi: 20:29 14.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRus, Azeri ve Ermeni dışişleri bakanları, Bakü-Erivan ilişkilerini normalleştirmeyi ele aldı
Rus, Azeri ve Ermeni dışişleri bakanları, Bakü-Erivan ilişkilerini normalleştirmeyi ele aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
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Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Belarus'un başkenti Minsk'te bir araya gelerek Bakü-Erivan ilişkilerini normalleştirmeyi konuştu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre BDT Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle Minsk'e giden Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, Rus tarafının inisiyatifiyle üçlü görüşme gerçekleştirdi.

'Üçlü anlaşmaların tümüyle yerine getirilmesi önemli'

Bakü'nün bölgedeki çatışma sonrası durum ve Azeri-Ermeni ilişkilerinin normalleştirilmesi hakkındaki tutumunu anlatan Bayramov, 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü anlaşmaların tümüyle yerine getirilmesinin önemini vurguladı.

"Bakü, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkileri uluslararası hukuk ilkelerine, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığına saygı temelinde normalleştirmeye hazır" denen açıklamaya göre Bayramov, bu bağlamda iki ülke sınırlarının netleştirilmesinin önem taşıdığının altını çizdi.

Taraflar, bölgedeki tüm ulaşım ağlarının açılmasına ilişkin anlaşmaların uygulanmasının önemine de dikkat çekti.

'Ermenistan noktasal mayın haritalarını sunmalı'

Bu arada Bayramov, özgürleştirilen bölgelerdeki mayın tehlikesinin insanların hayatını doğrudan tehdit ettiğini belirterek, Ermenistan'ın noktasal mayın haritaları sunması gerektiğini vurguladı.
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